Певица Нюша прокомментировала скандал с расставанием Егора Крида и Вали Карнавал

Яркий роман российского исполнителя Егора Крида с TikTok-звездой Валей Карнавал закончился, так и не успев толком начаться — вместо теплых отношений обе стороны встали в защитную позицию и после расставания стараются полить друг друга как можно более пахнущими помоями.

Валя Карнавал рассказала подробности их разлада и даже назвала своего бывшего избранника абьюзером.

Ситуацию прокомментировала певица Нюша — другая экс-возлюбленная Крида. По ее словам, несмотря на все вопросы к Криду, он продолжает быть талантливым артистом, хотя при личном знакомстве и может создавать отталкивающее впечатление.

«Я не то чтобы оправдываю Егора, у меня просто нет привычки влезать в чужие отношения. Я была в своей ситуации, не очень комфортной какое-то время. Мы разобрались. Мне кажется, что они взрослые ребята, сами решат», — приводит ее слова Starhit.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в начале лета в Instagram рэп-исполнителя появились несколько сторис, посвященные разрыву с возлюбленной. Крид, обращаясь к истязательнице его сердца, заявлял, что после отношений с ней не хочет верить в любовь и искренность, обвинял в «подставах», жаловался на панические атаки как следствие глубокого разочарования в роковой даме. Имени не называл.

С выходом его песни «Pu$$y Boy» фанаты утвердились в мысли, что речь шла о блогере Вале Карнавал. Строки, якобы посвященные ей — жесткие, оскорбительные, с уверенным намеком на, так сказать, ветреный характер. Автор в своей композиции заявляет, что героиня «сразу дает», в ней также фигурирует строчка: «Прячешь под маской себя — карнавал».

Роман Вали Карнавал и Егора Крида не был тайной для их фанатов. Знаменитости вместе ездили отдыхать и даже снялись в клипе, но их отношения быстро завершились.