«Бедная девочка, сил ей это вынести»: Дочь Заворотнюк о песне Крида про Валю Карнавал

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Оксана Тарасова
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Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о скандальном расставании звезд и оскорбительной композиции, которая, по мнению фанатов, адресована тиктокерше.

«Бедная девочка, сил ей это вынести»: Дочь Заворотнюк о песне Крида про Валю Карнавал

Фото: Instagram @egorkreed

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выступила в защиту TikTok-звезды Вали Карнавал после скандала с ее расставанием с певцом Егором Кридом. Пару недель назад в Instagram исполнителя появились несколько сторис, посвященные разрыву с возлюбленной. Крид, обращаясь к истязательнице его сердца, заявлял, что после отношений с ней не хочет верить в любовь и искренность, обвинял в «подставах», жаловался на панические атаки как следствие глубокого разочарования в роковой даме. Имени не называл.

С выходом его песни «Pu$$y Boy» фанаты утвердились в мысли, что речь шла о блогере Вале Карнавал. Строки, якобы посвященные ей — жесткие, оскорбительные, с уверенным намеком на, так сказать, ветреный характер. Автор в своей композиции заявляет, что героиня «сразу дает», в ней также фигурирует строчка: «Прячешь под маской себя — карнавал».

Instagram @karna.val

Анна Заворотнюк, отвечая на вопросы своих подписчиков, отметила, что песня, по ее мнению, просто ужасна и оскорбительна. В ней ярко выражено потребительское отношение к женщинам, что дочь актрисы считает недопустимым.

«Я всегда на стороне девочек, слышала отрывок песни. Считаю, что это ужасно просто. Бедная девочка, сил ей моральных это вынести», — ответила Заворотнюк.

Instagram @anna_zavorotnyuk

Сама 25-летняя наследница актрисы, по ее признанию, старается быть разборчивой, чтобы не разочаровываться в мужчинах. Одной из подписчиц, которая мечтает выйти замуж, она посоветовала не спешить и не завидовать другим, а найти достойного человека, а не того, кто просто согласится устроить красивую свадьбу.

Сейчас Анна Заворотнюк находится на карантине из-за коронавирусной инфекции. Недуг она, как полагает сама, привезла из отпуска в Крыму. Как известно, знаменитая мама девушки не первый год борется с раком мозга и давно не показывается на публике. Недавно Анна сообщила, что переживания и беспокойство о семье повлекли тяжелые последствия. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Заворотнюк пьет лекарства пачками, чтобы справиться с тяжелой ментальной болезнью.

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