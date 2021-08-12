Нумеролог объяснила всплеск катастроф 12 августа: «Энергия жертвенности»

Потерпел крушение вертолет Ми-8 на Камчатке, затонуло туристическое судно с 18 пассажирами в Греции, сообщают о жертвах наводнения в Турции. И это 12 августа только 2021-го. Однако в этот день в другие годы происходили не менее страшные трагедии.

12 августа 2000 года Баренцеевом море затонула подводная лодка «Курск», погибли все находившиеся на подлодке 118 человек. А в 1985 году в Японии 12 августа произошла крупнейшая по числу жертв авиакатастрофа. Самолет врезался в гору, жертвами крушения стали 520 человек.

Случайны ли человеческие жертвы и как расшифровать «тайные знаки», которые несет в себе сегодняшняя дата, раскрыла в интервью 5-tv.ru нумеролог Дарья Томилова.

«Месяц август проходит под цифрой 8, она несет в себе все моменты правосудия: когда наступает какой-то баланс, справедливость… честность. Идет урегулирование, причинно-следственные связи», — пояснила эксперт.

Сочетание уравновешивающего начала цифры 8 и «демонического» числа 12 и вовсе дают взрывной эффект. Такой союз может сильно сказаться на кармических историях заслуживающих наказание людей, — пояснила Дарья.

«12 — это у нас энергия жертвенности, когда могут происходить какие-то негативные ситуации, наказания за какие-то последствия. 12 — цифра жертвы и демона, когда идет усвоение уроков за какие-то ситуации», — разобрала значение дюжинного числа предсказательница.

12 августа — это повод задуматься о своих прошлых ошибках и возможной расплате. Начать с себя, чтобы спасти мир от катаклизмов в будущем.

«Получение какого-либо наказания за что-то можно рассматривать с точки зрения мира, вселенной. Это очередные знаки всем людям, что мы что-то делаем не так», — заключила специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как метеоритный поток Персеиды влиял на историю человечества 12 августа.