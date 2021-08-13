Взрыв в маршрутке Воронежа: хроника трагедии и основные версии

Уголовное дело возбуждено после взрыва маршрутки в центре Воронежа, в котором пострадали 16 человек. Следственный комитет направил в город криминалистов из Москвы. Обстоятельства ЧП будут выяснять под пристальным контролем центрального аппарата.

Что случилось — на месте попытался выяснить Михаил Маслов.

На месте взрыва маршрутки в Воронеже сейчас работают экстренные службы. Все произошло самом в центре города, у популярной торговой галереи. Но что именно стало причиной взрыва пока установить не удалось.

В настоящее время следствием рассматривается три версии: неисправность технического оборудования, перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона и теракт. Последняя считается наиболее маловероятной. Пока по факту взрыва возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.

По самым первым данным, произошла утечка из газового баллона. Но позже выяснилось, таким оборудованием автобус оснащен не был. Момент попал на записи камер видеонаблюдения. В маршрутке вылетели стекла, салон моментально вспыхнул. Внутри в это время находились три десятка человек.

«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус. Заходили… Загорелся красный, они заходили с пешеходного перехода. Уезжать, а такой хлопок! Стекла! Дым! Я ничего не понял, что произошло», — рассказывает водитель маршрутки.

У одной из пассажирок — крайне тяжелая травма, женщине оторвало ноги. Позднее она скончалась в больнице. Многие получили ожоги. Раненые направлены в больницу «скорой помощи» и ожоговый центр. На месте происшествия — городские и региональные власти, а также очевидцы. Взрывной волной некоторых автомобилистов едва не выкинуло с проезжей части.

«Смотрю, у меня порванная насквозь будка. ПАЗик с крышей вверх разорванной. Начинают собираться люди. Приезжает полиция, скорая, пожарные. Все приехали», — рассказал один из очевидцев, водитель Газели, проезжавшей в момент взрыва мимо маршрутки.

Губернатор области пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь и поручил проверить всех воронежских перевозчиков и их автопарки. Обстоятельства взрыва уже выясняет прокуратура. После каждой поездки городские маршрутки теперь будут внимательно осматривать — на конечных станциях, а пассажиров просят тут же сообщать обо все подозрительных предметах.

В правительстве региона объявили об экстренном заседании штаба. Работа будет вестись всю ночь.



