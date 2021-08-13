Сын Газманова рассказал подробности о разводе родителей: «Мама тяжело переживала»

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Оксана Тарасова
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Олег Газманов ушел от первой супруги к Марине Муравьевой, когда сыну было 12 лет. Родион до сих пор помнит, как тяжело переживал крушение своей семьи.

Сын Газманова рассказал подробности о разводе родителей: «Мама тяжело переживала»

Фото: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Сын певца Олега Газманова Родион рассказал всю правду о разводе своих родителей. На момент разрыва ему было 12 лет, он знал, что папа бросил маму ради другой женщины. По словам Газманова-младшего, его мать очень тяжело переживала предательство мужа.

«Я очень хотел, чтобы родители были вместе. Мне казалось, что после разрыва ничего не будет. Мама очень тяжело переживала, я это видел. Во многом ее понимаю: она отдала лучшие годы отцу и вправе была рассчитывать на подобную отдачу с его стороны», — поведал музыкант в эфире авторского шоу Бориса Корчевникова.

Новая избранница Марина Муравьева стала для него главной женщиной и музой на многие годы, является ей по сей день. Ей исполнитель посвятил свой безусловный хит «Единственная моя». Сын артиста спустя годы понял, что ему не под силу было спасти отношения родителей, «что случилось, то случилось».

Родиону Газманову удалось простить отца, нет в его сердце обиды и на нынешнюю его избранницу. Все поддерживают хорошие отношения. Как отметил сын певца, он не всегда бывает согласен с его поступками, но подобные неурядицы не могут стать риском для родственной связи и теплой привязанности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Олег Газманов отпраздновал 70-летний юбилей.

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