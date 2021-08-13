Умерла еще одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже

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Алиса Маркова
Эксклюзив 3 011

Взрыв прогремел вечером в четверг, 12 августа. По данным 5-tv.ru, пострадал 21 человек, из них двое погибли. Две раненые женщины продолжают находиться в тяжелом состоянии.

Фото, видео: ТАСС /Бражникова Кристина; govvrn.ru

Тема:
Взрыв в маршрутке Воронежа

Умерла еще одна пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже. Эту информацию в интервью 5-tv.ru подтвердил пресс-секретарь губернатора региона Артем Сокольников. Взрыв прогремел вечером в четверг, 12 августа. По данным 5-tv.ru, пострадал 21 человек, из них двое погибли. Две раненые женщины продолжают находиться в тяжелом состоянии.

Известно, что в момент взрыва маршрутный автобус находился на остановке, в него заходили пассажиры. Как только двери за последним из них закрылись, прогремел взрыв. От автомобиля остался один каркас — обшивку снесло взрывной волной. Ранее 5-tv.ru ранее публиковал видео с места происшествия, а также видео с моментом взрыва.

По последним данным, пострадал 21 человек, одна женщина скончалась — ей перед этим пришлось ампутировать ноги. По факту произошедшего возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан».

Согласно одной из версий, трагедия могла произойти из-за взрыва газа. Однако на этом автобусе не должно было находиться газобаллонного оборудования. В техпаспорте сказано, что он был дизельным. При этом известно, что перевозчик взорвавшейся в Воронеже маршрутки незаконно переводил машины на газ. Продолжается расследование.

Взорвавшийся в Воронеже автобус был технически исправен. Об этом рассказал представитель перевозчика в интервью РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт-взрывотехник Виктор Поплавский назвал вероятную причину ЧП в маршрутке Воронежа.

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