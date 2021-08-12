Момент взрыва в маршрутке Воронежа попал на запись с камеры видеорегистратора

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 603

По последним данным, предварительно, ранения получили 12 человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Взрыв в маршрутке Воронежа

Момент взрыва в маршрутке Воронежа попал на запись с камеры видеорегистратора. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

По последним данным, предварительно, ранения получили 12 человек. Двое в тяжелом состоянии. На место происшествия выехали заместитель областного прокурора и районный прокурор. Также проводится проверка транспортной компании, производившей перевозку.

На кадрах видно, что маршрутка стоит на остановке. Пассажиры спокойно садятся. После того, как закрываются двери, происходит мощный взрыв.

Окончательно причины произошедшего не установлены. На место приехали эксперты и криминалисты. Рассматриваются несколько версий, не исключается, что это может быть хлопок магистрального газопровода.

Взрыв в автобусе ПАЗ произошел около девяти вечера. Взрывной волной вырвало обшивку маршрутки. Предварительно, в ней находилось около 30 человек. Очевидцы говорят, что обычно в этом время много людей. 

Тема:
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