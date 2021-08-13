Воронежского перевозчика АТП-1, в маршрутном автобусе которого вечером 12 августа прогремел взрыв, ловили на незаконной установке газобаллонного оборудования (ГБО) на свой транспорт. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на результаты проверки МВД и Ространснадзора.

«На автобусе ПАЗ отсутствует пробка горловины топливного бака ГБО (газобаллонное оборудование автомобиля)», — приводится в документах одно из выявленных нарушений.

Судя по данным контролирующих органов, за последние пять лет ни одна инспекция не прошла без замечаний. Например, за февраль 2020 года МВД было выявлено девять нарушений. В 2021-м специалисты выявили два. К административной ответственности во всех случаях были привлечены водители транспортных средств.

ООО АТП-1 — крупнейшее автотранспортное предприятие Воронежа. Оно работает с 1999 года. В распоряжении организации 250 автобусов и 11 маршрутов. Однако взорвавшаяся маршрутка ему не принадлежит.

Как стало известно 5-tv.ru, компания арендовала автобус у индивидуального предпринимателя. Причем незадолго до ЧП взорвавшийся транспорт пытались продать на сайте «Авито». В объявлении номера государственного регистрационного знака и маршрута автобуса соответствуют тем, которые были на автобусе при взрыве. Купить ПАЗ-4234-04 любой желающий мог за 900 тысяч рублей. В настоящее время объявление снято с публикации.

Перевозчик взорвавшейся в Воронеже маршрутки незаконно переводил машины на газ 1/4 avito.ru 2/4 avito.ru 3/4 ТАСС / Бражникова Кристина 4/4 Instagram @spletnitsa.voronezh

ЧП в Воронеже произошло 12 августа около девяти часов вечера. Автобус находился на остановке, в него заходили пассажиры. Как только двери за последним из них закрылись, прогремел взрыв. От автомобиля остался один каркас — обшивку снесло взрывной волной. Ранее 5-tv.ru ранее публиковал видео с моментом взрыва.

По последним данным, пострадали 17 человек, одна женщина скончалась. По факту произошедшего возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан».

Согласно одной из версий, трагедия могла произойти из-за взрыва газа. Однако на этом автобусе не должно было находиться газобаллонного оборудование. В техпаспорте сказано, что он был дизельным. Продолжается расследование.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий взрыва в воронежском автобусе.