Эксперт-взрывотехник назвал вероятную причину ЧП в маршрутке Воронежа

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Игорь Рязов
Эксклюзив 3 583

Виктор Поплавский сообщил в беседе с 5-tv.ru, что автомобили по одной и той же причине периодически взрываются в разных регионах страны.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Взрыв в маршрутке Воронежа

Наиболее вероятной причина взрыва в маршрутке Воронежа является утечка газа. Об этом 5-tv.ru сообщил эксперт-взрывотехник Виктор Поплавский.

«Причина взрыва понятная, потому что произошла утечка газа в газовом оборудовании, а потом произошел взрыв. Утечка случается в том случае, когда газовое оборудование плохо обслуживается — не следит водитель за тем, как работает редуктор, как работает оборудование, нет ли там каких-либо утечек от тряски и езды постоянной», — сказал

По словам эксперта, газовое оборудование бывает импортным и отечественным. Последнее, к сожалению, не отличается высокой степенью надежности. Из-за этого в разных регионах периодически страны происходят взрывы автомобилей.

«Такие случаи бывают из-за того, что некачественное газовое оборудование», — подытожил взрывотехник.

На месте взрыва автобуса уже закончили работу криминалисты. Место ЧП обследовали кинологи с собаками. Никаких выводов пока не делают — специалистам предстоит внимательно изучить все улики.

Ранее 5-tv.ru сообщал все известные на данный момент подробности о взрыве в переполненной маршрутке Воронежа.

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Взрыв в маршрутке Воронежа
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