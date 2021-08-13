Эксперт-взрывотехник назвал вероятную причину ЧП в маршрутке Воронежа

Наиболее вероятной причина взрыва в маршрутке Воронежа является утечка газа. Об этом 5-tv.ru сообщил эксперт-взрывотехник Виктор Поплавский.

«Причина взрыва понятная, потому что произошла утечка газа в газовом оборудовании, а потом произошел взрыв. Утечка случается в том случае, когда газовое оборудование плохо обслуживается — не следит водитель за тем, как работает редуктор, как работает оборудование, нет ли там каких-либо утечек от тряски и езды постоянной», — сказал

По словам эксперта, газовое оборудование бывает импортным и отечественным. Последнее, к сожалению, не отличается высокой степенью надежности. Из-за этого в разных регионах периодически страны происходят взрывы автомобилей.

«Такие случаи бывают из-за того, что некачественное газовое оборудование», — подытожил взрывотехник.

На месте взрыва автобуса уже закончили работу криминалисты. Место ЧП обследовали кинологи с собаками. Никаких выводов пока не делают — специалистам предстоит внимательно изучить все улики.

Ранее 5-tv.ru сообщал все известные на данный момент подробности о взрыве в переполненной маршрутке Воронежа.