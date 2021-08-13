В Самаре оцепили территорию вокруг автомобиля с тротиловыми шашками

В Самаре оцепили территорию вокруг автомобиля, в котором обнаружили тротиловые шашки. Правоохранители также эвакуировали продавцов из расположенных поблизости торговых киосков.

«Поехал по работе по Кировскому району. У завода под Ракитским мостом увидел артиллерийские снаряды без капсулей и взрывателей. Оставить их там не мог, надо было ехать по работе. И сразу позвонил в 112 и в аварийные службы», — рассказал в комментарии для 5-tv.ru водитель оцепленного автомобиля Константин Зарубин.

Мужчина отметил, что он служил в свое время в Афганистане и поэтому может профессионально отличить снаряд от металлолома, а также оценить его боеспособность.

«Явно не Второй мировой. Если и были на складах лет 10-15 назад. Я остаться не мог и оставить там их не мог. Они подъехали туда, где моя первая остановка», — оправдывается мужчина.

Однако у правоохранительных органов Самары теперь к нему множество вопросов. По их мнению, он должен был остаться на месте обнаружения и ждать их приезда.