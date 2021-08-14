Нет нужды: что точно не надо покупать первокласснику в школу
Какие вещи хотят первоклассники и почему не надо идти у них на поводу — 5-tv.ru рассказал руководитель Центра просвещения Luminary.
Фото, видео: Depositphotos / svetikpash@mail.ru; 5-tv.ru; Instagram @dmitry_koryuhin
До начала учебного года осталось две недели. Отправляясь в поход по магазинам родителям важно не только купить все необходимое, но и сохранить семейный бюджет. Список вещей, которые точно не нужно покупать отправляющимся в первый класс детям, специально для 5-tv.ru составил Дмитрий Корюхин — руководитель Центра просвещения Luminary
1. Дорогая брендовая одежда
«В первом классе все может порваться, испачкаться. Выбирайте более простые вещи, которые потом можно будет заменить или использовать по-другому», — порекомендовал эксперт.
2. Супер-наборы
Палитра красок или карандашей в 150 цветов вовсе не нужна начинающему школьнику. Более того, даже помешает его концентрации. Как и навороченный циркуль: до постижения чертежного мастерства есть еще несколько лет. Достаточным будет набор карандашей или палитра красок, состоящая из 6-12 предметов.
3. Крутой смартфон
Первоклассник практически все время находится под присмотром учителя. Выбирая средство связи, отдайте предпочтение кнопочному телефону, он не отвлечет ребенка, пока он привыкает к школе.
4. Роскошный букет цветов
Поступите не по шаблону: вместо бесчисленного количества роз, георгин и гладиолусов купите один цветок или вложитесь в общий букет от класса.
«Сэкономленные деньги отдайте на благотворительность, так вы воспитаете ребенка социально вовлеченным», — подытожил педагог.
Ранее 5-tv.ru дал лучшие советы родителям, чьи дети противятся идти в школу.
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