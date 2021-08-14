Нет нужды: что точно не надо покупать первокласснику в школу

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 1 504

Какие вещи хотят первоклассники и почему не надо идти у них на поводу — 5-tv.ru рассказал руководитель Центра просвещения Luminary.

Фото, видео: Depositphotos / svetikpash@mail.ru; 5-tv.ru; Instagram @dmitry_koryuhin

До начала учебного года осталось две недели. Отправляясь в поход по магазинам родителям важно не только купить все необходимое, но и сохранить семейный бюджет. Список вещей, которые точно не нужно покупать отправляющимся в первый класс детям, специально для 5-tv.ru составил Дмитрий Корюхин — руководитель Центра просвещения Luminary

1. Дорогая брендовая одежда

«В первом классе все может порваться, испачкаться. Выбирайте более простые вещи, которые потом можно будет заменить или использовать по-другому», — порекомендовал эксперт.

Depositphotos / Gelpi

2. Супер-наборы

Палитра красок или карандашей в 150 цветов вовсе не нужна начинающему школьнику. Более того, даже помешает его концентрации. Как и навороченный циркуль: до постижения чертежного мастерства есть еще несколько лет. Достаточным будет набор карандашей или палитра красок, состоящая из 6-12 предметов.

depositphotos / urban_light

3. Крутой смартфон

Первоклассник практически все время находится под присмотром учителя. Выбирая средство связи, отдайте предпочтение кнопочному телефону, он не отвлечет ребенка, пока он привыкает к школе.

4. Роскошный букет цветов

Поступите не по шаблону: вместо бесчисленного количества роз, георгин и гладиолусов купите один цветок или вложитесь в общий букет от класса.

«Сэкономленные деньги отдайте на благотворительность, так вы воспитаете ребенка социально вовлеченным», — подытожил педагог.

Ранее 5-tv.ru дал лучшие советы родителям, чьи дети противятся идти в школу.

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