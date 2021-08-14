Подведены итоги ключевых поединков «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Завершились главные поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В пятницу, 13-го, на ринг вышли Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик и Даниял «Т-34» Эльбаев, обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, а также блогер Артем Тарасов и Тайсон Дижон.

Африканский Тайсон победил русского Тарасова

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Тайсон Дижон одержал победу над блогером Артемом Тарасовым по решению судей. Они провели на ринге все три раунда.

Тарасов и Дижон активно провели первый раунд. Во втором иностранец прессовал, а россиянин отходил. Тем не менее Тарасову удалось нанести один чистый удар. В третьем раунде Африканский Тайсон неожиданно провел бросок — это был единственный элемент ММА в их поединке.

Ничья Дениса Вильданова и Брюса Хлебникова

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Поединок обладателя титула «Самого большого бицепса России» с силачом закончился вничью — оппоненты провели на ринге все три раунда.

Хлебников активно работал в первом отрезке. Вильданов пытался достать оппонента могучими ударами. В начале второй двухминутки Вильданов даже попытался зажать Брюса в углу, нанося сильные удары. Однако оппонент не только выдерживал атаки, но попадал по противнику. В третьем раунде Вильданов совсем выдохся — он пытался биться с Хлебниковым, но тот раз за разом разрывал дистанцию.

Победа «противотанкового» Дацика над «Т-34»

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Поединок «Рыжего Тарзана» с Даниялом Эльбаевым также продлился все три раунда. В итоге судьи присудили победу уроженцу Ленинградской области Вячеславу Дацику.

В самом начале первого раунда Эльбаев и Дацик принялись мощно колотить друг друга. По мнению комментаторов и зрителей, «Т-34» выглядел активнее. Однако «Рыжий Тарзан» ответил на стремительные атаки опасным ударом чуть выше пояса. После этого он перехватил инициативу и начал доминировать. Эльбаев отвечал оппоненту, однако во втором и третьем раунде выглядел менее уверено.

Виталий Кудухов одолел Гильермо Джонса

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Бой между россиянином Виталием Кудуховым и экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Гильермо Джонсом продлился все восемь раундов. Победителя выбрали судьи.

Кудухов начал поединок очень активно: заставлял противника отступать и защищаться. Это удавалось Джонсу довольно успешно, но только до середины боя. Россиянин держал темп и начал пробивать защиту панамца. Джонс сдерживал натиск и проявлял активность до самого конца, однако судьи решили, что этого недостаточно для победы.