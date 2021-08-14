Дрожжину обвинили в краже памятника с кладбища и его установке на могилу матери

Наталью Дрожжину обвинили в краже памятника со старого кладбища. Шоумен Стас Барецкий уверяет, что актриса утащила надгробие с чужой могилы и установила его на могилу своей матери.

«Дрожжина — самый настоящий ритуальный агент. Как только умирает какой-то известный артист, она бежит к его родственникам и предлагает свои услуги. У меня с ней был совместный бизнес, мы хоронили одного знаменитого актера, но она меня кинула на 300 тысяч рублей. Что касается слухов насчет памятника… она украла и поставила его на могилу своей матери», — сказал Борецкий в эфире программы с Андреем Малаховым.

Артистка никак не отреагировала на слова бывшего участника группы «Ленинград». Но за нее заступился супруг Михаил Цивин.

«Да вы что, с ума сошли?! Памятник нам на Даниловском кладбище делали. Начальник этого кладбища — брат моей секретарши. Вы что, ребята?» — сказал он.

Цивин добавил, что никакой кражи не было. Более того, Дрожжина, которую обвиняют еще и в разграблении имущества Алексея Баталова, в последнее время себя плохо чувствует. Поэтому она давно не была на могиле матери. Вместо нее там бывают специальные люди.

«Они бесплатно убрали участок Наташиной матери на Кунцевском кладбище», — добавил Цивин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталью Дрожжину обвинили в похищении брата.