Устроенный Киркоровым и Джиганом погром в греческом ресторане сняли на видео

Филипп Киркоров, рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова от души повеселились на вечеринке в одном из ресторанов греческого острова Крит. Под шумную национальную музыку знаменитости танцевали и били тарелки — сотни тарелок — приветствуя местных музыкантов.

Есть мнение, что танцевать греки любят больше, чем говорить. Отдыхают жители этой страны каждый раз как в последний. Есть у них и необычная традиция, которая безумно нравится, в том числе, и русским туристам — бросать в ноги выступающим перед ними артистам или просто на пол посуду. Так разгоряченные гости праздника выражают радость от происходящего, демонстрируют, что довольны предложенными им развлечениями.

Видео, на котором с грохотом летят на пол целыми стопками белые тарелки, опубликовал на своей странице в Instagram Филипп Киркоров. Пару кадров разместила в своем блоге и Оксана Самойлова, пишет URA.RU. Своим поклонникам модель предусмотрительно сообщила: «Так надо, если что. Это не мы придумали».

Instagram @fkirkorov

Многодетная семья Джигана в полном составе, а также король отечественной эстрады с двумя наследниками вместе отдыхают в Греции. Днем водят ребятишек в зоопарк, вечером — оставляют с няней и едут зажигать. В социальных сетях звезды с удовольствием делятся впечатлениями и рассказывают о необычных местах, которые удалось посетить.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото Джигана в образе морского владыки, которую он подписал настолько неоднозначно, что части подписчиков стало понятно, откуда взялась группа неизвестных накачанных и загорелых красавцев в их с Киркоровым греческой компании.