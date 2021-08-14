Мужчина задушил девушку в Москве, а потом прыгнул в реку и уплыл

Молодой человек убил 33-летнюю девушку недалеко от лесопарка при усадьбе Свиблово на севере Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Один из прохожих услышал крики, а когда стал подходить к месту инцидента, то предполагаемый преступник бросил свою жертву, побежал к Яузе и бросился в воду. Девушка к тому моменту уже была без признаков жизни.

Судя по тому, что на трупе не было одежды, существует вероятность, что молодой человек изнасиловал или пытался надругаться над жертвой.

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Подозреваемый же переплыл реку и попытался скрыться, однако его задержали подоспевшие правоохранители. Делом об убийстве занялись сотрудники МВД и столичной прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области бывший зек изнасиловал 13-летнюю школьницу после того, как убил ее семью.