Мужчина задушил девушку в Москве, а потом прыгнул в реку и уплыл

|
Георгий Иванов
1 034

Правоохранителям удалось задержать предполагаемого преступника.

Мужчина задушил девушку в Москве, а потом прыгнул в реку и уплыл

Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer

Молодой человек убил 33-летнюю девушку недалеко от лесопарка при усадьбе Свиблово на севере Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Один из прохожих услышал крики, а когда стал подходить к месту инцидента, то предполагаемый преступник бросил свою жертву, побежал к Яузе и бросился в воду. Девушка к тому моменту уже была без признаков жизни.

Судя по тому, что на трупе не было одежды, существует вероятность, что молодой человек изнасиловал или пытался надругаться над жертвой.

ВКонтакте @alyona.polischuk

Подозреваемый же переплыл реку и попытался скрыться, однако его задержали подоспевшие правоохранители. Делом об убийстве занялись сотрудники МВД и столичной прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области бывший зек изнасиловал 13-летнюю школьницу после того, как убил ее семью.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.10 86.22
-0.13
Как день недели, в который родился человек, влияет на его судьбу и внешно...

Последние новости

17:25
Минобороны РФ: Восемь человек погибли при крушении Бе-200 в Турции
17:21
Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже возросло до 27
17:11
Как день недели, в который родился человек, влияет на его судьбу и внешность
17:08
Пролет над пляжем, восхищение туристов. Последние кадры с разбившимся Бе-200 в Турции
17:02
Первого супруга Ксении Бородиной заочно арестовали за мошенничество
16:52
Первое фото разбившегося в Турции пожарного самолета Бе-200

Сейчас читают

Спартак — Урал: прямая трансляция матча 4 тура чемпионата России — смотреть прямой эфир РПЛ на Матч…
В Анапе по дороге в аэропорт утонула машина
Раскрыты детали похищения девочки и убийства ее родных в Приангарье
Александр Васильев рассказал, каких женщин богатые мужчины хотят в содержанки
В Самаре оцепили территорию вокруг автомобиля с тротиловыми шашками

Новости Lentainform

Загрузка...