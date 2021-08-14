Мужчина задушил девушку в Москве, а потом прыгнул в реку и уплыл
Правоохранителям удалось задержать предполагаемого преступника.
Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer
Молодой человек убил 33-летнюю девушку недалеко от лесопарка при усадьбе Свиблово на севере Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Один из прохожих услышал крики, а когда стал подходить к месту инцидента, то предполагаемый преступник бросил свою жертву, побежал к Яузе и бросился в воду. Девушка к тому моменту уже была без признаков жизни.
Судя по тому, что на трупе не было одежды, существует вероятность, что молодой человек изнасиловал или пытался надругаться над жертвой.
Подозреваемый же переплыл реку и попытался скрыться, однако его задержали подоспевшие правоохранители. Делом об убийстве занялись сотрудники МВД и столичной прокуратуры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области бывший зек изнасиловал 13-летнюю школьницу после того, как убил ее семью.
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