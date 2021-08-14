Певица Марина Максимова, известная как МакSим, частично потеряла память после выхода из комы. Об этом журналистам рассказала менеджер звезды Яна Богушевская. По словам агента, завершать лечение и восстанавливаться ее подопечная решила дома — не терпелось увидеть и обнять дочерей.

Весь период реабилитации рядом с Максимовой круглосуточно будет находиться медицинский работник. Исполнительница заново учится ходить, передвигаться пока может только с поддержкой из-за сильных головокружений. Даже дыхание для нее сейчас — труд, кроме того, врачи рекомендуют МакSим стараться не кашлять, чтобы не нагружать излишне без того слабое тело.

Богушевская также отметила, что сознание вернулось к певице, а с памятью пока проблемы. Близкие и фанаты надеются, что лечение постепенно вернет Максимову к прежней жизни. А пока в ее плане на каждый день дыхательная гимнастика, физиотерапия и постоянное наблюдение специалистов.

«Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани», — цитирует Богушевскую Starhit.ru.

О проблемах со здоровьем МакSим стало известно после ее концерта в Казани 12 июня. Зрители заметили необычное поведение певицы на сцене. Через три дня Максимова сообщила о своей госпитализации с поражением 40% легких. При этом все проведенные ею тесты на коронавирус были отрицательными.

19 июня врачи ввели МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, и только 3 августа она пробудилась от медикаментозного сна. О том, что Максимова пришла в себя и находится в ясном сознании, ее представители рассказали 7 августа, а 11-го она опубликовала первый пост в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как врачи оценили шансы МакSим на реабилитацию.