Была по ту сторону жизни: врачи оценили шансы МакSим на реабилитацию

Певица МакSим успешно добралась до дома после выписки из больницы. Близкие люди встретили ее очень тепло. По торжественному случаю был накрыт праздничный стол. Больше всего из родных возвращению артистки радовались дети. Они очень тяжело переживали отсутствие мамы. Пока звезда очень слаба, но шансы на реабилитацию все-таки есть. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала директор дивы Маргарита Соколова.

«Настроение отличное! Дети — это, наверное, самые нежные создания, которые больше всех радуются, ликуют и восторгаются своей мамой. Как они по ней долго скучали и ждали! Сегодня произошла долгожданная встреча!» — поделилась деталями представитель певицы.

Соколова призналась, что МакSим еще не совсем здорова. Но это понятно: несколько недель назад она находилась на грани жизни и смерти. Между тем, директор отметила, что врачи прогнозируют полное восстановление звезды после болезни. Ранее у артистки выявили серьезное поражение легких. Диагноз COVID не подтвердился.

«Поскольку она пела постоянно, ткани легких очень эластичные. Учитывая возраст, возможно, что легкие будут восстанавливаться», — подчеркнула Маргарита Соколова.

Директор звезды добавила, что в ближайшее время никаких комментариев от первого лица ждать не стоит. По словам Соколовой, МакSим еще не готова к серьезным эмоциональным переживаниям. Сейчас ей хочется побыть в тишине, в кругу родных.

«Мы не хотим тревожить ее. Все-таки перейти с той стороны жизни — это непросто и нелегко. Состояние пока пограничное, слабенькое. Опасная ситуация была, несколько раз она была на грани. И по ту сторону находилась, и обратно возвращалась. Еще слаба, нет сил, нет энергии, головокружения», — рассказала о самочувствии дивы ее представитель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певицу МакSим госпитализировали в середине июня. Ей стало плохо после концерта в Казани. Артистка еле дышала и с трудом передвигалась. Медики на несколько недель ввели звезду в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. К счастью, ее удалось спасти.