Видео момента крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции

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Алиса Маркова
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Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось семь человек. Судьба экипажа воздушного судна неизвестна.

Фото, видео: ТАСС / МЧС России; Twitter @TrCorrespondent, @Dogruhaber; YouTube

Тема:
Крушение самолета Бе-200 в Турции

Видео момента крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции. Авиакатастрофа произошла в субботу, 14 августа. Согласно имеющейся информации, борт разбился у города Кахраманмараш на востоке страны.

Очевидцы публикуют кадры в сети, на них запечатлен момент крушения воздушного судна. На записях видно, как самолет приближается, а врезается в гору, а спустя несколько секунд над возвышенностями поднимается черный густой дым.

Подлинность записи пока не подтверждена.

На борту воздушного судна, по уточненной информации, находились по разным данным от семи до восьми человек. Судьба экипажа воздушного судна неизвестна. В управлении лесного хозяйства Турции отмечают, что потерпевший крушение в Турции самолет Бе-200 был арендован у России. Информация уточняется.

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