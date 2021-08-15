Фанаты разоблачили Королеву, опубликовавшую фото из «Калифорнии»: «Это Крым наш»

Поклонники российской певицы Наташи Королевой уличили ее в обмане: исполнительница опубликовала в Instagram кадры фотосессии, сделанной якобы в американской Калифорнии, но внимательные пользователи узнали на снимках российский Крым.

Фото Королевой, где она позирует на фоне скалы в шляпке и леопардовой накидке поверх черного наряда, выложены в соцсеть с геометкой Mountain View, California. То есть предполагается, что певица находится в окрестностях небольшого городка округа Санта-Клара в американском штате Калифорния. В комментарии к посту Королева и сама намекает на это.

«Wild Wild West (Дикий Дикий Запад - Прим. ред.) в объективе», — написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Поклонники тут же усомнились, что певица фотографировалась за океаном — слишком уж «калифорнийские» виды напомнили многим до боли знакомые и родные крымские пейзажи, а конкретно — Белую скалу Ак-Кая. Своими сомнениями они тут же начали делиться в комментариях.

«Показалось, Крым, недалеко от Белой скалы»;

«Не показалось. Белую Скалу ни с чем не спутать»;

«Какая Калифорния? Крым наш!»

«Зачем тогда подписывать, что Калифорния?»

«Чтобы не попасть под санкции в связи с Крымом», — острят подписчики Королевой.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 48-летняя Наташа Королева для съемок в новом проекте перевоплотилась в 16-летнюю девчонку: нарядившись в лосины, короткий топ и косуху из лаковой кожи, звезда воссоздала сценический образ 30-летней давности и станцевала под ремейк своего первого в карьере хита «Желтые тюльпаны».