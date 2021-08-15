Фанаты разоблачили Королеву, опубликовавшую фото из «Калифорнии»: «Это Крым наш»
Пользователи соцсети разглядели на снимках с «американскими» видами знаменитую Белую скалу.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Поклонники российской певицы Наташи Королевой уличили ее в обмане: исполнительница опубликовала в Instagram кадры фотосессии, сделанной якобы в американской Калифорнии, но внимательные пользователи узнали на снимках российский Крым.
Фото Королевой, где она позирует на фоне скалы в шляпке и леопардовой накидке поверх черного наряда, выложены в соцсеть с геометкой Mountain View, California. То есть предполагается, что певица находится в окрестностях небольшого городка округа Санта-Клара в американском штате Калифорния. В комментарии к посту Королева и сама намекает на это.
«Wild Wild West (Дикий Дикий Запад - Прим. ред.) в объективе», — написала она.
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Поклонники тут же усомнились, что певица фотографировалась за океаном — слишком уж «калифорнийские» виды напомнили многим до боли знакомые и родные крымские пейзажи, а конкретно — Белую скалу Ак-Кая. Своими сомнениями они тут же начали делиться в комментариях.
«Показалось, Крым, недалеко от Белой скалы»;
«Не показалось. Белую Скалу ни с чем не спутать»;
«Какая Калифорния? Крым наш!»
«Зачем тогда подписывать, что Калифорния?»
«Чтобы не попасть под санкции в связи с Крымом», — острят подписчики Королевой.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 48-летняя Наташа Королева для съемок в новом проекте перевоплотилась в 16-летнюю девчонку: нарядившись в лосины, короткий топ и косуху из лаковой кожи, звезда воссоздала сценический образ 30-летней давности и станцевала под ремейк своего первого в карьере хита «Желтые тюльпаны».
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