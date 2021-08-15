Молодая жена Ивлева полностью оголилась на пляже и выложила фото в сети

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев время даром не теряет. Последние дни лета он решил провести на солнечном курорте с молодой супругой Валерией. По традиции звезды отправились на Мальдивы. Они купаются, загорают и устраивают «голые» фотосессии. Ну а как иначе? Должно же хоть что-то на память остаться!

Конечно, позирует в откровенных ракурсах красавица Валерия. Зато Константин выступает в качестве оператора. Хорошие снимки ему даются так же легко, как жарка сочной курочки. Вот здесь, например, журналистка Ивлева ничем не отличается от профессиональной фотомодели: мега-длинные ноги, худая талия, пышная грудь. Мечта любого мужчины.

Instagram @valeriya__ivleva

«Любовь к себе значит дать себе все самое лучшее. Заботиться о себе. Ухаживать за собой. Если женщина не ухаживает за собой, то и мужчина не будет за ней ухаживать. Мужчины все чувствуют», — подписала снимок Валерия.

Но фолловеры смотрели совсем не на буквы. Аппетитные формы супруги Константина Ивлева свели с ума не только мужчин-подписчиков, но и дам.

«Муж гордится вами! Как можно дольше сохраните этот огонь жизни и обожания!»

«Очень красивая!!!»

«Невероятная! Белая зависть…» — обращались к Валерии Ивлевой поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как начинался роман Константина Ивлева и Валерии.