Товстик проиграла суд за квартиру бывшему любовнику Турбаевскому

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 75 0

После прекращения отношений Елена потребовала вернуть переданные на покупку недвижимости средства.

Товстик проиграла суд за квартиру экс-любовнику Турбаевскому

Фото: Instagram*/elenatovstik

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Блогер Елена Товстик не смогла через суд вернуть деньги, которые, по ее утверждению, передала спортсмену Владимиру Турбаевскому на покупку квартиры. Недвижимость в итоге оформили на тренера. Подробности дела выяснила Газета.ру, изучив решение суда.

После прекращения отношений Товстик потребовала вернуть переданные средства, однако Турбаевский отказался это делать. В суде спортсмен утверждал, что получил деньги в качестве подарка и они были переданы ему безвозмездно.

Как следует из материалов дела, письменного договора между сторонами не было. Также отсутствовало соглашение о том, что приобретенная квартира должна была перейти в собственность Товстик. Суд установил, что блогер длительное время не требовала вернуть деньги и знала о регистрации недвижимости на имя Турбаевского.

Ранее 15 октября Кунцевский районный суд Москвы отказал Товстик в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Слухи об отношениях Товстик и Турбаевского появились после заявлений ее бывшей подруги Марии Эстер-Трубицыной. Она утверждала, что во время брака с Романом Товстиком у блогера были отношения со спортсменом, который на тот момент также состоял в браке. По словам Эстер-Трубицыной, эта связь продолжалась около двух лет.

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