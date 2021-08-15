Леди Венера сводит одинокие сердца: астропрогноз на неделю с 16 по 22 августа

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Оксана Тарасова
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Алена Никольская рассказала, что ждет всех представителей зодиакального круга в ближайшие дни.

Фото, видео: depositphotos / DenKostiukBO; 5-tv.ru

С понедельника, 16 августа, Венера из знака Дева — немного чопорного и холодного — перейдет в знак Весы. В таком положении красавица-планета будет чувствовать себя замечательно, а значит, ее главная миссия, коей являются романтические отношения, будет реализована в полной мере.

По словам астролога Алены Никольской, в воздухе будет витать чувство гармонии с миром, его красоты и чистоты отношений между людьми. По мнению эксперта, в ближайшие семь дней многие одинокие сердца обретут симпатичных спутников. Но для успеха на любовном фронте нужно соблюсти определенные правила.

«В течение первых трех-четырех дней недели до четверга-пятницы включительно вам необходимо использовать в своей одежде цвета Венеры: это голубой, розовый, нежно-желтый. И обязательно используйте легкие, летящие ткани — именно такие привлекут к вам в помощь красотку Венеру», — рассказала Никольская.

Милые женщины, в течение недели, особенно в начале, не повышайте голоса, держите себя в руках и будьте настоящей леди — в таком и только таком поведении залог благополучного ее исхода. Крайне важно проявить сдержанность, доброжелательность, выглядеть элегантно. Нарядные дамы с 16 по 22 августа станут настоящим магнитом для кавалеров.

«Мужчины, сейчас вы сможете включить свое обаяние, мягкость и умение принять другую точку зрения, и тогда абсолютно все двери для вас распахнутся. Это будет для вас очень полезно, потому что эта неделя будет немножечко „наэлектризованная“. Уран — планета необычного, неожиданного, а иногда хаоса и катастроф — на этой неделе становится статичным, а с 20-го числа, то есть с пятницы, начинает двигаться ретроградно», — поделилась астролог.

Как отметила Алена Никольская, грядущие семь дней могут принести разные неожиданные ситуации, выбить вас из седла. Но, если будете даже в экстренных случаях держать себя в руках и сохранять спокойствие, любая неурядица разрешится в вашу пользу. В воскресенье ожидается полнолуние, и к этому дню нужно прийти в полном согласии с собой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о семи особенностях отношений между мужчиной и женщиной одного знака зодиака.

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