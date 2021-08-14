Семь особенностей отношений между мужчиной и женщиной одного знака зодиака

Астрологи считают, что отношения, в которых женщина и мужчина родились под одним знаком зодиака, будут достаточно непростыми. Названы семь особенностей такой близости, которые могут одновременно облегчить и усложнить жизнь влюбленных.

Самые гадкие черты вашего характера будут присущи и партнеру

Говорят, что противоположности притягиваются. Возможно в этом есть доля правды, ведь люди в таких отношениях как бы дополняют друг друга. Но что делать, если в паре «столкнутся» представители знака зодиака, который не способен идти на компромисс? Например, два Овна упрутся рогами и ни за что не уступят. Или Львы, которые всю жизнь будут бороться за звание «первой скрипки» в глазах общественности.

Вы научитесь принимать себя, глядя на партнера

Если вы решите строить отношения с человеком одинакового с вами знака зодиака, это будет означать, что вы принимаете его таким, какой он есть. Соответственно, мирясь со всеми его недостатками, вы примете и свои изъяны.

Вы будете прекрасно друг друга понимать

Близкие и друзья будут завидовать тому, как ваша пара понимает друг друга с полуслова. Например, когда кто-то захочет побыть в одиночестве, второй не будет ему досаждать, потому что все понимает.

Это может быть редчайшая встреча космических близнецов

Такие люди рождаются почти в одно и то же время и имеют идентичные натальные карты. Они принимают по жизни похожие решения и испытывают одни и те же трудности. Если вы в ладу с самим собой, такие отношения будут вам только в радость. Если же вы до сих пор не разобрались с самим собой — вам будет сложно.

Придется тратить много сил на привнесение новизны

В подобных отношениях партнерам часто не хватает новизны и спонтанности. Ведь они настолько похожи, что предугадывают поведение партнера «по щелчку». Чтобы хоть как-то разнообразить быт, им придется затрачивать много усилий.

Раздражение

Похожим людям в отношениях придется непросто. Например, возьмем нерешительных Весов, которые всегда избегают конфликтных ситуаций. Во-первых, такая парочка будет перекладывать ответственность друг на друга даже при выборе ресторана. Во-вторых, они не смогут открыто поговорить при возникновении серьезных проблем, так как никому не захочется инициировать «разборки».

Боязнь потери индивидуальности

Раньше вы были единственным и неповторимым в своем роде. К тому же, «свободной птичкой», летящей туда, куда ей захочется. Однако теперь вы превратились в «мы», да к тому же еще и невероятно похожие друг на друга «мы». Поначалу с подобным стрессом справиться будет совсем нелегко.

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