Застреливших парня на Кутузовском проспекте в Москве киллеров сняла камера

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 013

Полиция разыскивает шестерых подозреваемых в совершении преступления.

Фото, видео: Depositphotos / Ivankmit; 5-tv.ru

Застрелившие парня на Кутузовском проспекте в Москве преступники попали в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как предполагаемые киллеры убегают после совершения злодеяния.

Ранее сообщалось, что шестеро неизвестных напали на 28-летнего мужчину в ночь на 15 августа возле магазина «Магнолия» в столице. Двое из них открыли стрельбу. Расстреляв молодого человека, убийцы скрылись на двух автомобилях Toyota Camry. Позднее на месте преступления полиция обнаружила 15 гильз, банковскую карту, мобильный телефон и ключи от автомобиля.

По предварительной информации, жертвой киллеров стал уроженец Махачкалы Гасан А. Он хотел сбежать и спрятаться от злоумышленников во дворах, но сделать это ему не удалось.

На записях с видеокамер видно, что на месте преступления были очевидцы, которые, возможно, помогут правоохранителям восстановить картину преступления.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, по факту случившегося ГСУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Обстоятельства преступления выясняются, подозреваемых в его совершении ищут оперативники.

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