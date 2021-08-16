Собчак показала сына Платона с модной укладкой: «Парнишка огонь будет»

Телеведущая Ксения Собчак порадовала поклонников свежим фото своего сына — четырехлетнего Платона, рожденного в браке с актером Максимом Виторганом. Мальчик с модной укладкой волос и в компании столь же юной, как и он сам, подруги запечатлен на заднем сиденье автомобиля.

«Натуральный блондин и жгучая брюнетка. Уехали на вечеринку», — подписала фото Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая довольно часто показывает поклонникам в Instagram своего сына. На этот раз они нашли Платона очень повзрослевшим и похожим на знаменитого деда — Анатолия Собчака. Многие отмечают сходство мальчика с мамой и предсказывают ему блестящее будущее.

«Как же Платон похож на деда, Анатолия Собчака»;

«Парнишка огонь будет. Может, даже наш будущий президент»;

«В Платоне проглядывает настоящее мужское начало. Такой взгляд!»;

«Мамин сын, очень похож. Интересно, какая невестка Ксении достанется. Будет весело, если с таким же характером», — комментируют фолловеры.

18 ноября Платону исполнится пять лет. С его отцом — актером Максимом Виторганом Собчак развелась в начале 2019-го. В том же году она вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Ксения Собчак пожаловалась на трудный характер сына, отметив при этом, что он очень похож на нее — «стопроцентная классическая Ксюша».