Знаменитого блогера задержали на Cadillас с фальшивыми долларами и автоматом в Москве

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Егор Измалкин
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Известная под псевдонимом Helen Yes звезда попалась на новой иномарке без номеров на закрытом объекте.

Знаменитого блогера задержали на Cadillас с фальшивыми долларами и автоматом в Москве

Фото: Instagram @helen_yes1

Правоохранители задержали блогера Елену Сажину, также известную как Helen Yes, на закрытой территории таможенно-логистического центра «Ховрино» в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

14 августа в столичную полицию обратился сотрудник ЧОП. Он увидел, как на территорию охраняемого им объекта въехал Cadillac Escalade без номеров. Вызванная группа быстрого реагирования прибыла на место и обнаружила в авто Сажину в компании трех мужчин. Они заявили, что заблудились и скоро уедут. Сотрудники охраны нашли в машине подозрительные предметы — пачки долларов и оружие — и вызвали полицейских. Знаменитость и ее спутников доставили в отдел для разбирательства. Там Сажина пояснила, что хотела снять контент на территории центра и похвалиться перед аудиторией только что купленной машиной. Деньгие же, а также пистолет и автомат, найденные охранниками, оказались бутафорией.

Instagram @helen_yes1

Правоохранители составили протокол административный протокол по статье КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке».

Елена Сажина ведет блог в Instagram. На нее подписаны девять миллионов человек. В 2017 году получила премию «InstaMam Award» в номинации «Мама-блогер». Также она вела такие телепередачи как «Блин. Ком», «Пожиратели», «Яжмать». Сейчас девушка воспитывает дочерей-двойняшек Милану и Алину. Является исполнительницей хитов «Танцуй со мною, Паш», «Мыльные пузыри», «Лето в ленте», «Моя весна» и «COOL».

Instagram @helen_yes1

Ранее 5-tv.ru писал, что одна из дочерей Елены Сажиной перенесла трепанацию черепа из-за врожденного заболевания.

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