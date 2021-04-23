Четырехлетней дочери телеведущей Елены Сажиной сделали трепанацию черепа

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Рита Цветкова
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По словам звездной мамы, в больницу девочка попала из-за случайной травмы, но в ходе обследования выяснилось, что у нее есть опасный врожденный недуг.

Фото, видео: Instagram @helen_yes1

Четырехлетняя дочь популярного блогера Елены Сажиной Милана перенесла серьезную операцию — чтобы устранить риск осложнений из-за врожденного заболевания, ей сделали трепанацию черепа. Родители малышки узнали о ее недуге случайно. Десять дней назад Милана упала и травмировала подбородок. Испугавшись, что у дочери перелом челюсти, Сажина тут же отвезла ее в больницу.

В ходе обследования у девочки диагностировали кровоизлияние в мозг. Оказалось, что его причиной стало не падение, а опасная патология — кавернозная ангиома головного мозга. Для ее устранения и потребовалась трепанация. Теперь малышку ждет долгая и сложная реабилитация.

На своей странице в Instagram телеведущая и блогер поблагодарила фанатов за поддержку. Она опубликовала фото из палаты Миланы: на нем девочка с забинтованной головой и подключенными к маленькому телу датчиками отдыхает, а мама лежит рядом и стережет ее сон.

«Операция прошла успешно. Я хочу сказать вам СПАСИБО! Большое человеческое и материнское СПАСИБО. Столько поддержки от вас у нас не было никогда. Вы самые лучшие!» — написала Сажина.

Instagram @helen_yes1

Как рассказала Елена журналистам Starhit.ru, им повезло, что Милана упала и получила травму. Если бы не этот инцидент, они долго могли бы не знать о врожденной патологии, что грозило бы весьма тяжелыми последствиями. Но теперь очаг удален, и самое страшное позади.

Сажина стала мамой двойняшек Алины и Миланы в 2016 году. Популярность в сети — сейчас в Instagram на блогера подписаны более девяти миллионов человек — пришла позже. Обрушившаяся на молодую маму слава сказалась на ее браке, и в 2020 году она развелась с мужем. Новый возлюбленный Елены поладил с девочками, при этом они продолжают общаться со своим родным отцом.

Недавно хирургическое вмешательство перенес также блогер и бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян. После липосакции и абдоминопластики артист стал заметно стройнее — спустя всего два месяца он продемонстрировал фанатам пресс «кубиками». Но оказалось, что цели операции были не только эстетическими. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле рэпер Дава решился лечь под нож хирурга.

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