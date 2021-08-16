У Евгения Петросяна врачи заподозрили серьезную болезнь

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Георгий Иванов
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Новое фото юмориста переполошило его поклонников.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян несмотря на солидный возраст продолжает вести активную жизнь и даже гастролирует по всей стране. Из-за плотного графика выступлений и высоких нагрузок у артиста, по всей видимости, начались проблемы со здоровьем.

Подтверждение тому недавнее фото, которое комик опубликовал на свой странице в Instargam. На снимке ну Петросяна видны наложенные на колени специальные обезболивающие тейпы. Поклонники артиста забеспокоились, а врачи высказали свои предположения.

«Тейпирование активно применяется при повреждении коленного сустава или мышц, связывающих суставную поверхность. Евгений Ваганович дает концерты, на которых по два часа проводит на ногах, и скорее всего, страдает артрозом коленного сустава», — предположил в беседе с «Экспресс-газетой» ревматолог Михаил Кицис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Петросян после перенесенного коронавируса все же решил привиться и даже похвастался сертификатом о пройденной вакцинации.

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