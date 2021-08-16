Что известно о погибшем мэре Кривого Рога Константине Павлове?

Мэр украинского города Кривой Рог Константин Павлов — 48-летний политик от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» был найден мертвым в своем доме с пулевым ранением. Правоохранители высказывают несколько версий причин случившегося, в том числе убийство. 5-tv.ru рассказывает, чем был знаменит погибший политик.

От слесаря до политика

Павлов родился в Кривом Роге в 1973 году, в этом же городе жили и его родители. В 1992-м окончил техникум, освоив работу электрослесаря им же в дальнейшем и работал на Южном горно-обогатительном комбинате. Высшее образование получил в Межрегиональной академии управления персоналом по специальности «экономист», а также Международном институте менеджмента ЛИНК. С середины 90-х он занимал руководящие должности в структуре нескольких криворожских компаний и предприятий: был заместителем директора, а затем и директором компании Кривбассконсалтинг; кроме того, работал на должности замначальника отдела сбыта и внешнеэкономической деятельности на Южном горно-обогатительном комбинате. В 2002 году стал первым замдиректора и исполнительным директором Криворожского сурикового завода.

В 2005 году Павлов примкнул к Партии регионов. Свою политическую биографию он начал с должности первого заместителя мэра Кривого Рога в 2006 году. Тогда же, а затем в 2010 году избирался депутатом Днепропетровского областного совета, возглавлял постоянную комиссию по вопросам коммунальной собственности и ЖКХ. С 2010 года Павлов был главой Криворожской городской организации Партии регионов, а в 2012-м стал возглавил Федерацию футбола Кривого Рога. Затем был избран народным депутатом — тогда Павлов получил 43,37% поддержки избирателей. Эта победа принесла Павлову депутатский мандат и на внеочередных парламентских выборах 2014 года. В парламенте входил в состав фракции Оппозиционный блок. На выборах 2019 года проиграл выборы в округе кандидату от «Слуги народа» Владимиру Захарченко.

Мэр Кривого Рога

На местных выборах 2020 года Константин Павлов баллотировался в мэры Кривого Рога от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По итогам первого тура выборы он проиграл: занял третье место, уступив действующему мэру Юрию Вилкулу (44,96%) и кандидату от «Слуги народа» Дмитрию Шевчику. На тот момент Павлов не проходил во второй тур, набрав 9,15% голосов. Однако за считанные дни до второго тура выборов Вилкул снял свою кандидатуру из-за проблем с сердцем. Это позволило стать Павлову обойти Шевчика и стать мэром.

Личные взгляды и прочие факты биографии

Павлов критиковал путь развития Украины после событий Евромайдана. Он заявлял, что «радикализм ослабляет страну» и призывал «исправить ошибки последних пяти лет в гуманитарной сфере». В 2018 году политик был одним из 36 депутатов, которые проголосовали против закона о признании суверенитета Украины над территориями самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей.

В 2017 году Павлов вошел в группу из 59 депутатов, подавших в Конституционный суд представление, на основе которого два года спустя была отменена статья Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. Именно она обязывала чиновников разъяснять источники своих доходов. Павлов вместе с другими «регионалами» голосовал за пакет законов, которые значительно ограничивали право на протест и привели к новой волне демонстраций в Киеве.

В 2018 году Павлов попал в расширенный санкционный список России. Известно также, что он был женат, вместе с супругой он воспитывал сына.

Версии смерти

Константин Павлов был найден мертвым в собственном доме по Кривым Рогом. На его теле обнаружили огнестрельное ранение, рядом лежало оружие. МВД Украины рассматривает три версии гибели градоначальника.

«Тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее», — заявил глава департамента коммуникаций ведомства Артем Шевченко.

Он также отметил необходимость отправления оружия на экспертизу. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Кроме того, в сети было обнародовано видео с камер наблюдения в доме Павлова, которое может свидетельствовать в пользу версии о самоубийстве. На них видно, что политик предположительно находится в доме один, ходит по холлу с оружием в руках, а затем садится и вероятно делает выстрел.

Как писал 5-tv.ru, соратники политика по партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» исключают версию суицида. Они считают, что Павлова убили конкуренты по политической борьбе, в частности действующие власти.