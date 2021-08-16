Чем известен погоревший на взятке борец с коррупцией на таможне Максим Розсыпало

В Москве по подозрению в получении взятки задержан главный борец с коррупцией в Северо-Западном таможенном управлении Максим Розсыпало. Сообщается, что чиновника взяли с поличным. Возбуждено уголовное дело. Размер взятки составил больше миллиона рублей.

По данным следствия, подозреваемый через посредника требовал от предпринимателя деньги за беспроблемное оформление на таможне автомобилей.

«Склонив предпринимателя к даче взятки, посредник получил от него свыше одного миллиона рублей за неприятие дополнительных мер, в части таможенного контроля при оформлении 20-ти автомобилей, которые в последствии передал и. о.начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления», — рассказала о деталях уголовного дела старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Елена Марковская.

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Таможня дает добро

Обязанности борца с коррупцией на таможне Максим Розсыпало исполнял более года. Предварительно, задержанный начальник отдела таможни может быть не единственным подозреваемым в коррупционной схеме работников контролирующего ведомства.

Как сообщает РЕН ТВ, за последние два года в отношении работников таможни были возбуждены десятки уголовных дел в основном за взятки и превышение полномочий.

Так, генерал Ильдар Саидов в Астрахани допустил проход через границу танкера сомнительной фирмы, закрыв глаза на серьезные нарушения в работе судоремонтной компании. А в феврале этого года в Ленобласти была арестована целая банда инспекторов, торговавшая таможенными данными.

Следователи отмечают, что виноваты в десятках уголовных дел в отношении таможенников и сами бизнесмены, которые ищут всевозможные способы проще и быстрее преодолеть бумажную волокиту. Например, в период цветочного ажиотажа, связанного с 8 марта. Итак, тяжело переносящий пандемию бизнес потерял несколько тонн товара, так как затянувшиеся проверки на границе фур из Голландии привели к гибели цветка.

Кредит доверия Максима Розсыпало

За год в петербургской таможне задержанный за взятку начальник отдела Максим Розсыпало не смог добиться хоть каких-либо успехов на поприще борьбы с коррупцией. Известно, что он ранее не работал в таможне, поэтому не мог знать тонкостей внутриведомственных взаимоотношений.

А еще коллеги поговаривают, что начальник регулярно «заливал за воротник». Непонятным остается одно — почему вышестоящее руководство игнорировало сообщения от подчиненных о злоупотреблении алкоголя Розсыпало на рабочем месте.

В то же время супруга проштрафившегося борца с коррупцией заверяет — муж никогда не пил, а опубликованные в СМИ фотографии невменяемого Розсыпало — провокация.

Только что Доргомиловский суд Москвы арестовал до 14 октября подозреваемого во взяточничестве главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Следствие полагает, что Розсыпало через посредников получил более миллиона рублей в качестве вознаграждения за растаможку 20 автомобилей.