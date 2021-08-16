На картах Google обнаружили «разбившееся НЛО» и выложили фото в сеть

Пользователь сервиса Google Earth обнаружил «разбившееся НЛО», рассматривая фото с пляжа острова Старбак в Тихом океане. Эпичные кадры тут же перепостили на свои страницы британские СМИ.

Старбак принадлежит республике Кирибати. Но он совсем не заселен. Пользователь dansterdj, принимая во внимание этот факт, был изумлен увидеть на пляже острова нечто похожее на огромный полуразвалившийся железный диск со странными прорезями.

«Мне кажется, это упавший инопланетный корабль!» — цитирует dansterdj Daily Star.

Юзер обращал внимание людей на то, что от «НЛО» тянется длинный след до самого океана. Он предположил, что, потерпев крушение, «корабль пришельцев» мог пролететь еще несколько метров. Когда именно мог рухнуть «аппарат», dansterdj не знает. Но судя по внешнему виду огромного объекта, он лежит на острове довольно долго.

Google Maps

Читатели британских изданий верить в теорию пользователя Google Earth отказались. Они отмечали, что «НЛО» больше смахивает на часть самого обыкновенного судна.

«По форме ваш летательный аппарат подозрительно похож на лодку»,

«Круто, конечно, увидеть такое на необитаемом острове! Но вряд ли это НЛО», — писали комментаторы.

Впрочем, не все англичане так категорично относятся к теориям о нашествиях пришельцев. Ранее 5-tv.ru сообщал, что астронавт Хелен Шармен уверовала в проживание «зеленых человечков» среди обыкновенных землян.