Кончаловский поздравил Высоцкую с днем рождения цитатой из Библии

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Оксана Тарасова
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Знаменитый режиссер и его супруга вместе уже 25 счастливых лет. Актрисе мастер посвятил строки из Первого послания к Коринфянам.

Кончаловский поздравил Высоцкую с днем рождения цитатой из Библии

Фото: www.globallookpress.com / Victor Klyushkin

Режиссер Андрей Кончаловский нежно поздравил свою супругу и музу Юлию Высоцкую с днем рождения. Актрисе исполнилось 48 лет. Обычно сдержанный в выражении чувств кинодеятель в особенный день опубликовал на своей странице в Instagram фото с женой, а также посвятил ей нежные строки о любви.

«Сегодня день рождения Юлии Высоцкой, моей женщины и спутника жизни вот уже 25 лет. Вопрос, которым я задавался много раз — что такое любовь? Хотел повторить свои размышления, но подумал, что несколько мыслей из Первого послания Апостола Павла к Коринфянам говорят неизмеримо больше», — написал Кончаловский.

Из библейского писания режиссер вспомнил следующие слова: «Если… знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я — ничто. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла… Всему верит, всего надеется, все переносит».

 
 
 
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Публикация от Андрей Кончаловский (@andrei_konchalovsky)

«А теперь пребывают вера, надежда, любовь, но любовь из них больше… С днем рождения, Юлечка!» — заключил Кончаловский.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая познакомились на кинофестивале в Сочи. Режиссер в ту пору был женат, но встреча с молодой актрисой изменила его жизнь, и вскоре он развелся и взял в жены новую избранницу. Язвительные комментарии и сплетни относительно неравного брака и его перспектив давно разбились в дребезги — год за годом звездная пара доказывает, что знакомство оказалось судьбоносным. Высоцкая, кроме того, блистает практически в каждой картине мужа. 

Высоцкая родила режиссеру двоих детей: дочь Марию в 1999 году и сына Петра в 2003-м. Восемь лет назад Кончаловский с наследницей попали в автокатастрофу во Франции. Девушка была не пристегнута, в результате столкновения она получила тяжелую травму головы и впала в кому. Несколько лет Мария провела в клинике, ее родители крайне редко высказывались о семейной драме и слабой надежде на выздоровление. По данным СМИ, ей все же стало лучше, и сейчас идет реабилитация вне больничных стен.

Ранее 5-tv.ru публиковал признания Юлии Высоцкой — актриса рассказала, что нашла истинный смысл жизни.

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