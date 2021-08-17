Как определить имя будущего мужа по дате рождения

Многие хотели бы заглянуть краешком глаза в собственное будущее и узнать, с кем предстоит пройти всю жизнь бок о бок. Сделать это можно самостоятельно, не прибегая к экстрасенсам и гадалкам. Легкий и доступный инструмент в ваших руках — нумерология, учение о влиянии чисел на судьбу человека. Достаточно сложить все цифры своей даты рождения, пока не получится число от 1 до 9.

Предположим, вы родились 22 августа 1993 года.

2 + 2 + 0 + 8 + 1 + 9 + 9 + 3 = 34

Затем снова складываем: 3 + 4 = 7. Семь — число жизненного пути, оно и подскажет имя избранника.

1 — Единица указывает на то, что, с большой вероятностью, имя будущего супруга будет коротким и звучным. Числу 1 соответствуют буквы А, И, С, обрати на них внимание при новом знакомстве или присмотрись к давним приятелям. Это могут быть Андрей, Никита, Игорь, Семен, Алексей, Даниил, Сергей.

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2 — Двойка «дружит» с именами на буквы Б, Т. Верный признак, что знакомый Богдан, Тимур или Борис может оказаться судьбой.

3 — В имени будущего мужа ищите буквы В, К, У. Его могут звать Кирилл, Валерий или Артур.

4 — Четверка связана с буквами Г, Л, Ф, Э. Свою вторую половинку придется хорошо поискать, у него будет редкое имя Эдуард, Филипп и Лев, но Тимофей и Георгий тоже могут вам улыбнуться.

5 — Пятерка притягивает буквы З, Р, Ш. Будьте внимательны к именам Роман, Назар и Захар.

6 — Число 6 соответствует буквам Е, Н, Ц, Я. Вероятно, будущего мужа будут звать Ян, Евгений, Ярослав или Николай.

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7 — Семерка говорит о том, что в имени возлюбленного будут присутствовать буквы К, О, Ч. На горизонте уже не показался Олег, Вячеслав, Виктор или Константин?

8 — Восьмерка привлекает буквы Ж, Л, П, Ш, а это значит, что, с большой долей вероятности, они проявятся в имени суженого. Это могут быть Леонид, Павел или Жора.

9 — Девятке соответствуют буквы Д, М, Х, Ю. Не проходи мимо мужчин с именами Матвей, Дмитрий, Михаил, Юрий или Прохор.

Ранее 5-tv.ru писал, как дата рождения и имя влияют на нашу судьбу.