Какие секреты о человеке хранит его дата рождения

Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, как число дня рождения человека может повлиять на его судьбу. Медиум подробно расписала, какими чертами характера могут обладать люди в зависимости от даты, в которую они появились на свет.

Люди рожденные в эти числа месяца: 1, 10, 19, 28 обладают силой воли и стойкостью. При этом упрямы и вспыльчивы. Они могут быть отличными друзьями и собеседниками. Они не расточительны и знают цену деньгам. При этом такие люди могут ранить своей прямолинейностью. К тому же они не привыкли обдумывать свои поступки.

Рожденные в следующие числа месяца: 3, 12, 21, 30 обладают сильной интуицией, они насквозь видят всех своих собеседников. Они любознательны и целеустремленны. Они бескомпромиссны в спорах. Их партнеры точно не смогут пожаловаться на качество секса, а вот устать от постоянной ревности — запросто.

Если вы появились на свет в эти дни месяца: 2, 11, 20, 29, то вы хороший друг и советчик и не любите пускать сплетни. Вы всегда показываете окружающим свою натуру. Иногда ваши близкие жалуются на вашу навязчивость и скрытность.

Своим искрометным чувством юмора отличаются люди, рожденные на свет в эти числа месяца: 5, 14, 23. К тому же такие люди не прячут под маской истинное лицо. Они выставляют к себе и к окружающим высокие ожидание, которые не всегда получается оправдать.

Если вам было суждено появиться на свет в следующие даты: 6, 15, 24, то вы отличаетесь честностью и умением хранить чужие секреты. Ваша чрезмерна забота о других людях может обернуться для вас большими неприятностями. Вам нужно чаще думать о себе и своих проблемах, нежели, чем об окружающих.

Люди, которые родились в эти числа: 7, 16, 25 преданы в отношениях. Они настоящие лидеры, которые стремятся во всем быть лучшими. При этом они не привыкли принимать помощь других. Иногда они задевают окружающих своих чувством юмора и сарказмом.

Те, кто появился на свет в следующие числа месяца: 4, 13, 22, 31, знают себе цену. Близкие всегда могут рассчитывать на их помощь. Из минусов таких людей можно выделить то, что они ужасно нетерпеливы и ранимы. К тому же они не умеют прощать и редко дают второй шанс, тем, кто подорвал их доверие.

Люди, которые родились в эти дни: 8, 17, 26 прямолинейные, они всегда говорят то, что думают. Они не бояться быть собой. Они отличаются эрудицией и своими интеллектуальными способностями. Иногда они составляют не самые благополучные прогнозы и думают о негативном исходе событий.

Рожденные в эти числа месяца: 9, 18, 27 привыкли брать от жизни все. Они не боятся перемен и всегда открыты к новым знакомствам или новым знаниям. Они чересчур эмоциональны. Иногда своими громкими словами задевают близких.

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