Пилотам ВВС США потребовался психолог после смерти афганцев в нише шасси

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Егор Измалкин
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По данным The New York Times, экипаж авиасудна и персонал аэропорта знали о том, что люди привязывали себя к фюзеляжу при вылете из Кабула.

Пилотам ВВС США потребовался психолог после смерти афганцев в нише шасси

Фото: Zuma\TASS; 5-tv.ru

Тема:
Обострение ситуации в Афганистане

Членам экипажа прилетевшего из Кабула военного самолета ВВС США, в нише шасси которого были найдены человеческие останки, потребовалась психологическая помощь и помощь священников, пишет The New York Times.

Экипаж авиасудна и персонал аэропорта знали о том, что люди привязывали себя к фюзеляжу, а также прятались в отсеке для шасси. Несмотря на это, самолету дали зеленый свет на взлет. На подлете к авиабазе в Катаре выяснилось, что механизм открытия шасси не работает надлежащим образом. Отправленный проверить неполадку через специальные смотровые окна член экипажа обнаружил в отсеке человеческие останки. По прилете, нуждавшихся в помощи членов экипажа встретили консультанты по психическому здоровью и священники.

«Сотрудники службы безопасности проводят должную проверку, чтобы лучше понять, как развивались события», — приводит издание заявление пресс-секретаря ВВС США Анн Стефанек.

На данную новость обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Переживали выруливая на взлет по людскому потоку?»;

«Когда людей там бросали, не переживали»;

«А Байден не переживал, ему ничего не понадобилось?» — отметили в комментариях.

Telegram @MariaVladimirovnaZakharova

К слову, это не первый случай, когда американским военным приходится обращаться за психологической помощью. Так экипаж корабля «Дональд Кук» после встречи с российским бомбардировщиком в Черном море в 2014 году был деморализован, а в прессе появилась информация, что 27 американских моряков написали рапорты об увольнении с флота.

Ранее 5-tv.ru писал, что семь человек погибли в Кабуле во время возникшего в аэропорту хаоса перед отправлением американского самолета.

Тема:
Обострение ситуации в Афганистане
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