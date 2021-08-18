Адвокат экс-жены Мамаева поставил в тупик его защиту: «Они были крайне удивлены»

Адвокаты футболиста Павла Мамаева были удивлены тому, что суд уже обязал спортсмена выплачивать детям четверть своего дохода после развода с Аланой Мамаевой. Об этом журналистам рассказал защитник интересов модели Вадим Лялин после очередного заседания в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону.

Результатом сегодняшнего слушания стал перенос разбирательств об алиментах и определении места жительства наследников в Пресненский суд Москвы по ходатайству Лялина. По словам адвоката, в ходе процесса представители футболиста, семи того не желая, обнажили недостаточно тщательную подготовку и сугубо формальный, поверхностный подход к работе.

«Сторона истца до сегодняшнего дня не знала, что уже есть судебный приказ о взыскании с господина Мамаева четверти всех его доходов, и уже возбуждено исполнительное производство в отношении указанного судебного приказа и Павла Мамаева. Они были, мягко говоря, очень удивлены, крайне удивлены и, мне кажется, что-то у них пошло не так», — сказал Лялин.

Как отметил адвокат Аланы Мамаевой, его оппоненты заявили о стремлении заключить мировое соглашение по вопросам раздела имущества, алиментов и условий проживания детей. Однако предоставленный ими текст был, по мнению Лялина, «с пустыми графами, ни о чем, формальность». Для чего юристы передали Мамаевой пачку чистых листов, ее защитник пока не понимает и надеется, что вскоре получить разъяснение.

Почему Павел Мамаев отказался от ребенка, которого собирался усыновить?

Пока профессионалы занимаются судебными вопросами, Алане Мамаевой скучать не приходится. Между записью исповедей и активным освещением нюансов ее с футболистом личной жизни, она заботится о детях. У модели есть сын Алекс от прошлых отношений, которого хотел усыновить Мамаев. Для этого он даже лишил прав родного отца мальчика Александра Липового, правда, потом опеку на себя так и не оформил. Сейчас, когда конфликт после развода перенесся в суд, адвокаты Мамаева утверждают, что у него только один ребенок — совместная с Аланой дочь Алиса.

«Алекс, которого он девять лет считал своим сыном, остался и без отца в его лице, и Павел лишил Алекса отца родного, биологического. Это, мне кажется, странно, как минимум, других слов я бы не стал подбирать. Что касается родной дочечки — замечательнейший ребенок, который живет сейчас, мягко говоря, в стесненных условиях — как отец, я бы себе не смог позволить, чтобы мой ребенок не имел хотя бы своей личной комнаты», — подчеркнул адвокат.

Вадим Лялин заявил, что он с доверительницей будут просить суд улучшить жилищные условия детей, определить соразмерные алименты: юрист не исключает, что имеющиеся на этот счет решения могу быть оспорены Павлом Мамаевым.

Суд по разделу имущества состоится 17 сентября — в день рождения Павла Мамаева

«Вся Алана в детях, хозяйстве, подготовке к школе, надо отметить, что почему-то папа, присылая денежки, не прислал денежек на школу. Не знаю, может быть, он так видит. Может быть, ему так удобно. На кремушках он уже сэкономил для Аланы, на сэкономленные деньги мог бы детям что-то для школы купить… Будем с этим бороться и отстаивать права детей в первую очередь, и уже во вторую очередь — мамы этих деток», — заключил он.

О «кремушках» Лялин вспомнил не случайно. Как рассказала сама Мамаева в своей видеоисповеди — целый фильм о том, почему развалился ее брак и как ей теперь тяжело — именно ее просьба к бывшему мужу оплатить косметику стала отправной точкой в скандале. В ответ она услышала оскорбления, угрозы, а чуть позже ее выгнали из дома.

Алана Мамаева уверена, что подговорила футболиста строить ей козни новая возлюбленная. Теперь в паре со спортсменом Надежда Санько, которая когда-то была подругой модели. Коварная разлучница, уверена Алана, манипулирует футболистом и учит его экономить на собственных детях. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Павел Мамаев хочет отобрать у бывшей жены ребенка и взыскать с нее алименты.