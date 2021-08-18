Мама 9-летней девочки-вундеркинда рассказала о ее страхах перед учебой в МГУ

Мама девятилетней Алисы Тепляковой, которая поступила на первый курс МГУ, рассказала журналистам о планах юного гения на будущее. По словам родительницы, девочку не беспокоит, что она не получила бюджетное место, так как ее не подключают к финансовым вопросам — умница просто ждет с нетерпением 1 сентября.

Стоит отметить, амбиции у Алисы без преувеличения грандиозные. Своей специальностью девочка выбрала психологию, однако она намерена посещать лекции и на других факультетах. Пока девятилетняя студентка не знает, как устроено обучение в вузе, какой будет нагрузка, но шансом получать дополнительные знания она непременно воспользуется.

«Сейчас планируем заключение контракта, как и многие другие абитуриенты. Ждем инструкцию и сроки от приемной комиссии. Документы подавали только на психфак. Хотя Алисе интересно посещать занятия и на других факультетах. В МГУ это возможно», — цитирует маму Тепляковой сайт KP.RU.

Как отметила родительница, Алиса беспокоится, что на лекциях не расслышит преподавателя, не сможет «промотать» назад рассказанный материал. Но попасть на первое занятие она очень хочет. А разобраться со всеми вопросами, что могут возникнуть по мере обучения, помогут родители.

Алиса Теплякова — самая юная выпускница России. Среднее образование она завершила в семь лет, к восьми получила аттестат. Теперь успешно сдала ЕГЭ и ДВИ в один из самых престижных вузов страны. Мама с отцом поддерживают одаренную девочку и готовы оплачивать недешевые лекции — за год придется выкладывать почти 400 тысяч рублей.

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