На семью отправленного в хоспис сценогрофа Пугачевой Краснова обрушилась волна хейта

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Карина Бернтгольц
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Дочь знаменитого продюсера резко высказалась в соцсетях после появления новой информации о состоянии отца.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @dorakrsnva

Дочь знаменитого сценографа и продюсера Бориса Краснова резко высказалась на своей странице в Instagram по поводу многочисленных спекуляций на болезни ее отца. Знаменитость с апреля находится в коме. Вчера появились данные о том, что его перевели в хоспис — врачи потеряли надежду на выздоровление звезды.

Тем не менее по интернету продолжает гулять много противоречивой информации относительно состояния Краснова и его семьи, которые его дочь Дарина решила незамедлительно опровергнуть.

«Повторный инсульт случился 29 апреля. Все это время он находится в коме! Я очень рада, что мы смогли от вас это очень долго скрывать и были избавлены от говна в свой адрес <…> Откуда вы взяли данные про поражение мозга, если даже нам врачи точный процент не подтвердили? Имейте хоть какое-то уважение и перестаньте судить мою семью!» — призвала девушка.

Instagram @dorakrsnva

Она уточнила, что фотографий с больничной койки Бориса Краснова она пуликовать не собирается и в дальнейшем развивать тему также не намерена.

Борис Краснов - известный художник-сценограф и продюсер. Краснов сотрудничал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса, такими как Людмила Гурченко, Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон и другие.

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