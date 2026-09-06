В Воронежской области девочка-подросток избила бывшую подругу у школы

В городе Россошь Воронежской области подросток избила бывшую подругу рядом с лицеем № 11, пока другие несовершеннолетние наблюдали за происходящим и снимали драку на видео. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

По словам Мизулиной, конфликт начался в другом месте, однако после вмешательства полиции группа подростков переместилась к школьному двору. Там нападавшая продолжила избивать сверстницу, а очевидцы не стали вмешиваться.

«Жутко, что толпа стоит, смотрит, аплодирует и снимает на видео. Будто это бойцовский клуб. Никто даже не разнял», — написала Мизулина.

Она также отметила, что некоторые подростки подстрекали нападавшую продолжать избиение.

Следственные органы СК России по Воронежской области возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. По информации ведомства, пострадавшей были причинены травмы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что учительница подверглась нападению со стороны 15-летнего ученика. Подросток попросил преподавательницу остаться после урока, чтобы проверить его работу по истории. Когда они оказались в пустом классе, он достал нож из сумки и напал на женщину.

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