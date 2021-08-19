З0 лет августовскому путчу: как сложились судьбы членов ГКЧП

В 2021 году исполняется 30 лет со дня попытки государственного переворота СССР. Именно в первой половине 90-х годов члены Государственного комитета по чрезвычайному положению стремились взять власть в свои руки и отстранить Михаила Горбачева от поста президента. Однако попытка госпереворота по итогу обернулась неудачей — все участники ГКПЧ были взяты под арест. 5-tv.ru рассказывает, как сложились судьбы членов комитета после «августовского путча».

Геннадий Янаев

Главой ГКПЧ являлся вице-президент СССР Геннадий Янаев, который 19 августа 1991 года возложил на себя обязанности главы государства. Однако всего через три дня по указу генерального прокурора РСФР Валентина Степанкова Янаев был задержан. Уже в сентябре политика сняли с поста вице-президента Советского Союза.

После заключения Геннадий Иванович участвовал в съездах КПРФ. Позже был руководителем Фонда помощи детям-инвалидам с детства. В нулевых работал в Российской международной академии туризма, где занимал должность заведующего кафедрой отечественной истории и международных отношений.

В 2010 году Янаева госпитализировали в больницу, где медики обнаружили у политика рак легких в последней стадии. 24 сентября Геннадий Иванович скоропостижно скончался на 73-м году жизни. Его похоронили через три дня на Троекуровском кладбище.

Валентин Павлов

Валентина Павлова уволили с поста премьер-министра СССР 22 августа 1991 года. Его арестовали на следующий день прямо в больнице. Находясь в СИЗО «Матросская тишина», политик написал книгу о заключении «Август изнутри: Горбачев-путч». После амнистии Валентин Сергеевич работал в финансовой сфере.

В конце 90-х Павлов был вице-премьером американской фирмы Вusiness Мanagement Systems. Спустя время занимал высокие должности в различных экономических университетах. В 2002 году перенес инфаркт. Однако всего через полгода вернулся в строй и участвовал в обсуждении предстоящих выборов в Госдуму. В начале 2003 года здоровье Павлова значительно ухудшилось — и уже в марте политика не стало. Валентин Сергеевич умер на 66-м году жизни и был похоронен на Пятницком кладбище в Москве.

РИА Новости / Владимир Родионов

Дмитрий Язов

После событий, именуемых «августовским путчем», Дмитрий Язов был освобожден от должности министра обороны СССР. Его арестовали вместе с Геннадием Янаевым 23 августа 1991 года. После амнистии Язов возглавлял различные общественные организации. Годами ранее опубликовал книгу «Удары судьбы. Воспоминания солдата и маршала».

В последние годы жизни Дмитрий Тимофеевич был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Награду Язову вручил лично министр обороны Дмитрий Шойгу. Через три недели маршал, к сожалению, скончался. С почестями Язова похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище.

Владимир Крючков

22 августа 1991 года Крючков был снят с должности председателя КГБ СССР по указу Михаила Горбачева. Спустя три года участник «августовского путча» ушел на пенсию, а в 1996 году опубликовал двухтомные мемуары «Личное дело».

В конце 90-х Владимир Крючков был членом оргкомитета Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. В нулевых политик участвовал даже в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Скончался экс-председатель КГБ СССР в 2007 году. Причиной смерти Крючкова стал обширный инфаркт миокарда.

Олег Бакланов

Первый заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Бакланов был задержан 23 августа 1991 года. В этот же день политика заключили под стражу в «Матросскую тишину». Спустя три года Олега Дмитриевича выпустили из СИЗО.

Вскоре Бакланов занимал руководящую должность в партии «Российский общенародный союз». В 00-х возглавлял «Корпорацию „Рособщемаш“» и председательствовал в Международном союзе общественных объединений дружбы и сотрудничества со странами СНГ «Киевская Русь». Спустя почти десять лет издал мемуары о жизни в изоляторе. Умер Олег Бакланов 28 июля 2021 года на 89-м году жизни.

Василий Стародубцев

Председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев — в отличие от своих товарищей — один из первых вышел на свободу из СИЗО. В 1992 году политика выпустили из-за слабого здоровья. После освобождения Стародубцев вернулся к общественно-политической деятельности и вскоре стал депутатом.

В марте 1997 года Василий Александрович был избран губернатором Тульской области — на выборах он набрал 62 процента голосов. Последние годы жизни Стародубцев возглавлял общественные организации и сельскохозяйственные производства. Всего день политик не дожил до Нового 2012 года — 30 декабря он умер от сердечного приступа.

РИА Новости / Сергей Гунеев

Александр Тизяков

После провала «августовского путча» Александр Тизяков был взят под арест. Однако в 1994 году указом президента РФ Бориса Ельцина был амнистирован. После освобождения Тизяков пробовал вернуться в политику, однако его избирательный блок не прошел в Государственную думу.

Во второй раз Александр Иванович пытался пройти в парламент от КПРФ уже в 2003 году. Однако по итогу также не получил депутатский мандат. Позднее жил в Екатеринбурге, где был председателем регионального общественного движения «В поддержку армии и оборонной мощи РФ». Скончался Тизяков в 2019 году. Причиной смерти члена ГКЧП стала сердечная недостаточность.

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