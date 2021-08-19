ТОП-9 вещей из советского прошлого, которые сегодня выглядят ультрамодно

Карантинный 2020-й перезапустил индустрию моды. Модные дома не решились экспериментировать и обратились к проверенной классике. Так, в 2021-м на вершину модных рейтингов вернулись знакомые многим вещи. 5-tv.ru узнал, какие элементы одежды из прошлого вновь вошли в моду.

Джинсы клеш

Клеш были любимы советскими модниками. Фото: Youtube.com / Рассказчик, instagram.com / zhenskiye_jeans

Штаны-клеш пришли в женский гардероб из униформы моряков. По одной из версий, расширяющаяся от бедра штанина была необходима для того, чтобы упавший в воду моряк смог без труда снять с себя одежду и быстро выплыть. Среди гражданских брюки-клеш появились в 70-е. Их носили в США, Европе и даже СССР.

Сегодня клеш вновь в моде. От прародителей их отличает материал — джинса. Эксперты считают, что такие джинсы подходят для любого типа фигуры и сочетаются со многими предметами гардероба различного стиля.

Каракулевая шапка

Каракулевая шапка снова в моде, хорошо вписываясь в концепцию вторичного потребления. Фотохроника ТАСС, livemaster.ru

Каракулевая шапка считалась шиком в СССР, а пришла она из казачьей культуры. В советскую эпоху ее носили чиновники, их жены. Известным артисткам из каракуля шили шубы. Вещи изготавливали из меха новорожденных ягнят или абортированных животных. Сегодня носить такую одежду считается как минимум неэтичным. Тем не менее каракулевые вещи вновь вошли в моду.

Эксперты мира моды поясняют, что каракулевая верхняя одежда может быть актуальна лишь в одном случае — если она перешла по наследству. В таком случае ношение такой шапки или пальто не противоречит современной тенденции гуманного отношения к животным. Если же это новое изделие, то носить его — моветон.

Вязаные вещи

В 2021-м вязаные вещи — больше не удел бабушек. Фото: Губский С. / Фотохроника ТАСС, instagram.com / 8milagro

Вязаные вещи присутствовали в гардеробе модниц всегда. Помимо эстетической составляющей, такие кофты и сарафаны хорошо греют в холодное время года. Однако стилистически они редко отвечают модным трендам. Часто вязаные вещи выглядят аляповато. В 2021-м вязаная одежда получила реванш. Современные вязаные вещи — это не обязательно бесформенные кофты или цветочный узор. Среди них встречаются однотонные платья, подходящие для офиса или яркие платья с интересными дизайнерскими решениями для встречи с подругами. Кроме всего прочего, такие изделия хорошо ложится в концепцию разумного потребления, ведь вязаное платье прослужит не один сезон.

Поясная сумка

Поясная сумка может быть спортивной и даже для выхода в свет. Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости, instagram.com / sumkanapoyas

В России моду на поясную сумку многие воспринимают неоднозначно. Отечественные модницы старшего поколения помнят 90-е, когда та была в основном у продавцов на рынке или трамвайных кондукторов. Однако молодые россиянки не видят в поясной сумке ничего плохого.

В 2021-м особенно богатый ассортимент поясных сумок. В любом случае эксперты мира моды считают, что этот аксессуар давно пора перестать воспринимать как элемент гардероба 90-х. Стилисты советуют в этом сезоне носить поясную сумку, перекинув через плечо, так что выбирайте модели с ремешком подлиннее.

Шелковый платок

Эксперты призывают креативно смотреть на способы ношения шелкового платка. Фото: Лизунов Юрий / Фотохроника ТАСС, instagram.com / lux_platochek

Шелковый платок носили многие поколения женщин, чаще всего из него делали косынку. В 2000-х ткань стали повязывать на талии. Но сегодня в тренде сразу несколько способов использования шелкового платка в образе.

В 2021-м модницы вплетают шелковый платок в волосы, повязывают его на шее. Еще его можно повязать на голове как тюрбан, косынку. Не прогадают и те, кто сделает из платка ободок или повяжет его на шее с бантиком.

Велосипедки

Велосипедки ввела в моду принцесса Диана. Фото: globallookpress, instagram.com / chaseme_store

Удлиненные шорты, которые сегодня можно увидеть на многих девушках, пришли из спорта. Изначально короткие лосины носили велосипедисты, ведь такая одежда не сковывала движений. В повседневную моду велосипедки ввела принцесса Диана, показавшая, что удлиненные шорты хорошо смотрятся со свитшотами и массивными кроссовками. Но после 90-х мода на такую одежду закончилась.

В 2020-м велосипедки внезапно стали модным трендом. Сегодня их делают из разных материалов — даже из экокожи. Надеть велосипедки теперь можно не только на велопрогулку, но и для встречи с друзьями. Такая одежда создает непринужденный образ и выгодно подчеркивает фигуру.

Рукав «летучая мышь»

Рукав «летучая мышь» берет корни из японского кимоно. Фото: globallookpress, instagram.com / ask4style

Рукав «летучая мышь» появился в период Второй мировой войны. При его создании дизайнеры вдохновлялись японским кимоно. В СССР пик популярности «летучей мыши» пришелся на 80-е. Миллионы советских женщин выписывали журналы по кройке и шитью, чтобы создать себе модный образ.

Сегодня рукав «летучая мышь» все чаще можно заметить на показах модных домов с мировым именем. Современных женщин привлекает в нем то, что его дизайн не стесняет движений и скрывает недостатки фигуры.

Очки с роговой оправой

Роговые очки сегодня предпочитают женщины-боссы. Фото: kinopoisk.ru, instagram.com / centroptika_online

Очки в роговой оправе полюбились женщинам в 20-е годы XX века благодаря кинематографу. Миллионы модниц создавали с их помощью образ женщины-интеллектуалки. Вновь в тренд они вошли в 60-е, когда о таком аксессуаре мечтали студентки и работницы интеллектуальной сферы.

В 2021-м мода на роговые очки переживает эпоху ренессанса. Если в XX веке очки с роговой оправой были частью образа интеллектуалок, то теперь они — элемент гардероба сильных женщин. Однако стилисты предупреждают, что в наше время в тренде не классические роговые очки, а с цветными линзами.

Кардиган

Кардиган перекочевал в женский гардероб из мужского. Фото: Становой Александр / ТАСС, instagram.com / bystore.ua

Кофта на пуговицах и без ворота получила название в честь графа Кардигана. Этот англичанин был неважным командиром на поле боя, но как личность пользовался популярностью. По этой причине в его честь назвали элемент одежды, который изначально входил исключительно в мужской гардероб. Лишь в 1908-м появились его первые женские варианты.

Сегодня кардиганы вновь вошли в моду. Дизайн такого изделия может быть каким угодно: подчеркивая женскую фигуру или скрывая ее от любопытных глаз.