Хирург рассказал, почему Пугачева выглядит молодо

Новое селфи певицы Аллы Пугачевой в Instagram вызвало бурю эмоций у россиян. В свои 72 года звезда эстрады не боится позировать без макияжа и фильтров. Такую роскошь не могут себе позволить даже молодые девушки, что уж говорить о тех, кому за 40 лет!

Пользователи сети отмечают, что Пугачева поразительно молодо выглядит. Рецепт ее красоты раскрыл пластический хирург Тимур Нугаев, тщательно рассмотрев каждую мелкую морщинку на лице.

По словам эксперта, народная артистка СССР почти наверняка делает «уколы красоты» — поддерживает сияние кожи гиалуроновой кислотой и прочими модными препаратами. Он предположил, что выдающийся вперед, очень гладкий подбородок дивы — это имплант, который могли поставить при проведении контурной пластики.

Тимур Нугаев считает, что Алла Борисовна выглядит превосходно. Он уверен: еще моложе просто невозможно.

«Ботокс на каком-то моменте просто перестает помогать. Каждый раз организм вырабатывает к нему толерантность, действие препарата становится все короче. Первые инъекции дают более выраженный эффект. Может, она вообще сейчас от ботокса решила отказаться. В целом биологическое старение невозможно остановить ничем, оно берет верх», — заключил хирург в интервью для портала BLITZ+.

Instagram @alla_orfey

Teleprogramma.pro напоминает, что о завершении гастрольной деятельности Алла Пугачева объявила в 2009 году. Она посвятила всю себя семье, воспитанию детей — двойняшек Гарри и Лизы. У звезды молодой муж — юморист Максим Галкин. Многие считают их идеальной парой: звезды поженились почти десять лет назад, они души не чают друг в друге. Сегодня артистка может позволить себе быть настоящей, а не играть чью-то роль.

Ранее 5-tv.ru показал, как Алла Пугачева в свои 72 года играет с детьми в футбол по ночам.