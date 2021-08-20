Собчак пристыдила Галкина за критику современного искусства: «Быдлячий уровень»

Экс-звезда «Дома-2» Ксения Собчак продолжает спорить с юмористом Максимом Галкиным на тему современного искусства. Селебрити не могут сойтись во мнениях: нужна ли скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4» в центре Москвы или нет. От конструктивного диалога они уже перешли на личности.

Все началось с того, что Галкин выложил в Instagram ролик, в котором назвал 12-метровую конструкцию иностранного скульптура уродливой и походящей на кучу экскрементов. Он уверен, что Фишер абсолютно бездарен и может зарабатывать большие деньги, только прикрываясь модной фразой «современное искусство». Говоря иначе: я сделал, а вы понимайте, как хотите.

Ксения Собчак опубликовала ответный ролик, в котором призвала юмориста не быть столь категоричным. Всех людей, поддержавших Галкина, звезда назвала «лохами ненасмотренными». Она попросила сограждан хоть иногда пытаться понять современных деятелей искусства, а не «обливать их помоями».

ТАСС / YURI KOCHETKOV

Журналистка обратила внимание своих подписчиков на то, что Максим Галкин не обладает идеальным вкусом. Ей кажется смешным, что дом артиста больше походит на французский замок из-за обилия вензелей на гипсокартоне, в частности. Когда же юморист показал Собчак свой прекрасный сад с произведениями современных скульпторов — Андрея Налича, Ханса Гигера, дива «взорвалась».

«Видно, что тебя ждет еще большой путь в современном искусстве. Каждый имеет свои вкусы. Но обсуждать что-либо на уровне: „Ха, ха, ха. Это говно“ <…> — у тебя огромная аудитория! Был такой случай из биографии Юрского, когда он приехал читать „Графа Нулина“ перед солдатами. Там была фраза: „Стоит Параша перед нею (служанкой)“. Естественно, на этой фразе солдаты радостно заржали. Понимаешь, ты делаешь ровно то же самое — спускаешься вот на этот, прости, армейский уровень юмора, „быдлячий“ уровень», — сказала, как отрезала, Собчак.

Однако большинство фанатов ее не поддержало. Юзеры встали на сторону Галкина и напомнили диве, сколько раз и в каких «неприглядных» формах она высказывалась о чем-то раздражающем.

Instagram @maxgalkinru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин потребовал от властей Москвы убрать «позорную» скульптуру Фишера.