Анастасии Макеевой стало плохо: «Рвота, истощение, скорая»
Точный диагноз 39-летней актрисы пока неизвестен.
Фото, видео: Instagram @makeevan
Звезда мюзиклов Анастасия Макеева сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. В Instagram актриса опубликовала пост, к которому приложило фото с кучей лекарств.
«Сегодня все сложно: скорая, нет сил, слезы, потеря голоса. Я истощена… Неужели так должно быть или это испытание?» — написала дива.
Что именно произошло и какой диагноз поставили медики, она не уточнила. Странно, что накануне Макеева чувствовала себя прекрасно. Она играла в спектакле «Иисус Христос — суперзвезда», снимала видео из гримерки, пела и танцевала.
Вскоре после публикации снимка с лекарствами, Анастасия выложила новое фото в сторис. Она позирует, лежа на кровати, заявляя, что ей «плохо». Спустя еще несколько минут актриса сообщила, что за ней ухаживает супруг — Роман Мальков. Он принес ей арбуз — самое любимое лакомство.
Поклонники звезды были сильно озадачены. Они желали актрисе поскорее прийти в себя и просили информировать о любых изменениях.
«Поправляйся, дорогая!»
«Настя, держитесь!»
«Боже мой, только лечитесь, пожалуйста!» — писали юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Макеева пробует забеременеть с помощью квантового психолога.
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