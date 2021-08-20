Анастасии Макеевой стало плохо: «Рвота, истощение, скорая»

Звезда мюзиклов Анастасия Макеева сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. В Instagram актриса опубликовала пост, к которому приложило фото с кучей лекарств.

«Сегодня все сложно: скорая, нет сил, слезы, потеря голоса. Я истощена… Неужели так должно быть или это испытание?» — написала дива.

Что именно произошло и какой диагноз поставили медики, она не уточнила. Странно, что накануне Макеева чувствовала себя прекрасно. Она играла в спектакле «Иисус Христос — суперзвезда», снимала видео из гримерки, пела и танцевала.

Вскоре после публикации снимка с лекарствами, Анастасия выложила новое фото в сторис. Она позирует, лежа на кровати, заявляя, что ей «плохо». Спустя еще несколько минут актриса сообщила, что за ней ухаживает супруг — Роман Мальков. Он принес ей арбуз — самое любимое лакомство.

Instagram @makeevan

Поклонники звезды были сильно озадачены. Они желали актрисе поскорее прийти в себя и просили информировать о любых изменениях.

«Поправляйся, дорогая!»

«Настя, держитесь!»

«Боже мой, только лечитесь, пожалуйста!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Макеева пробует забеременеть с помощью квантового психолога.