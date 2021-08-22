Память о прошлой жизни или ошибка сознания: эксперт объяснила феномен дежавю

Эффект дежавю (в переводе с французского — «уже виденное») — странное ощущение, которое испытывал хоть раз практически каждый человек. Это чувство, что происходящее и переживаемое в данный момент случалось в прошлом, причем в тех же обстоятельствах.

Одни эксперты объясняют данный феномен эмоциональным проявлением, другие считают ошибкой сознания, некоей запинкой при обработке мозгом информации, ведь особенностью момента является невозможность связать «воспоминание» с событиями прошлого. Это мучительное состояние, когда знаешь — это уже происходило, но никак не вспомнишь, когда и где.

В открытых источниках описаны два определенных наукой типа дежавю: патологическое, часто свойственное эпилептикам, и непатологическое, которое испытывают здоровые люди. Отмечается, что частота возникновения этого эффекта при отсутствии психических заболеваний уменьшается с возрастом. Своим мнением о дежавю с 5-tv.ru поделилась медиум, экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман.

«Есть так же научная теория, по которой существует несколько одновременно параллельных миров, в которых мы проживаем свою жизнь. Но есть точка, в которой все же эти параллели пересекаются. И когда это происходит, когда мы оказываемся в этой временной точке, как раз и происходит тот самый эффект дежавю», — рассуждает эксперт.

По словам Гехман, в ведической традиции принято считать, что все события жизни каждого конкретного человека уже давно произошли, и все они записаны в нашем сознании в виде самскар (в переводе с санскрита «отпечатки сознания»). Они воплощают опыт прошлых жизней или, иными словами, карму. Дежавю в этой теории представляют собой вспышки сознания, возвращающие персону к событиям давно минувших лет с целью указать на ошибки.

«Если следовать теории повторяющихся событий, то дежавю ни что иное, как сигналы нашего сознания. Знак, что это событие уже было в нашей жизни. И, раз мы снова оказались в этой точке, значит, что-то мы делаем не так. И об этом нужно задуматься», — отмечает медиум.

По словам Анны Гехман, душа воплощается в человеческом обличии на Земле для духовного роста, а не для того, чтобы получать удовольствия от жизни, как считают многие. Каждой душе приходится проходить сложные испытания через трагические события, эмоциональные страдания — словно из раза в раз просматривать один и тот же драматический фильм.

«События, места, люди — все это может повторяться до тех пор, пока не будет усвоен урок, пройден определенный уровень, как в какой-то игре. А пока мы обречены проходить его снова и снова. И эта игра ни что иное, как наша с вами жизнь», — заключила экстрасенс.

Ранее Анна Гехман рассказала 5-tv.ru о том, почему необходимо избавляться от старых вещей. Особенно важно, уверена медиум, отказаться от хранения на пыльных полках подарков, которые пришлись не по вкусу и теперь лежат мертвым грузом.