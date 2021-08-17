Очищение кармы: почему необходимо избавляться от старых вещей

Масса людей сталкивается с проблемой ненужных и старых вещей. Какие-то из них давно вышли из моды, поэтому хозяева то и дело складируют их в запыленных шкафах. Но рука так и не поднимается у гоголевских «Плюшкиных» выбросить любимую сумочку или раритетный фотоаппарат. В результате даже большие квартиры захламляются, а дачи превращаются в склады старых вещей. Однако любой ненужный предмет в доме несет негативную энергию, рассказывает в эксклюзивном интервью 5-tv.ru медиум, экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман.

«Любая вещь в доме занимает определенное место в нашем сознании. И чем больше ненужных вещей хранится в вашем доме, тем меньше свободного места остается в сознании, соответственно, тем меньше возможностей для его дальнейшего развития», – объясняет эксперт.

По словам специалиста, от любых ненужных вещей необходимо избавляться. В особенности это касается подарков, которые складируются в жилище и буквально лежат мертвым грузом. Медиум также советует перед покупкой какой-либо вещи спросить у человека, что ему необходимо.

«Любая ненужная вещь несет негативную карму, а полезная — позитивную. Даже приобретая что-то для себя, задайте себе вопрос: что вам даст эта вещь? Если она вам действительно жизненно необходима, то покупайте ее», — отмечает Анна Гехман.

Как утверждает специалист, в беспорядке люди теряют жизненно важную энергию. Поэтому экстрасенс рекомендует не затягивать с генеральной уборкой, чтобы позитивные перемены как можно скорее ворвались в вашу жизнь.

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