Очищение кармы: почему необходимо избавляться от старых вещей

|
Елизавета Мареныч
Эксклюзив 2 639

Медиум рассказала, как в беспорядке люди теряют жизненную энергию.

Фото, видео: Depositphotos / photographee.eu; 5-tv.ru

Масса людей сталкивается с проблемой ненужных и старых вещей. Какие-то из них давно вышли из моды, поэтому хозяева то и дело складируют их в запыленных шкафах. Но рука так и не поднимается у гоголевских «Плюшкиных» выбросить любимую сумочку или раритетный фотоаппарат. В результате даже большие квартиры захламляются, а дачи превращаются в склады старых вещей. Однако любой ненужный предмет в доме несет негативную энергию, рассказывает в эксклюзивном интервью 5-tv.ru медиум, экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман.

«Любая вещь в доме занимает определенное место в нашем сознании. И чем больше ненужных вещей хранится в вашем доме, тем меньше свободного места остается в сознании, соответственно, тем меньше возможностей для его дальнейшего развития», – объясняет эксперт.

По словам специалиста, от любых ненужных вещей необходимо избавляться. В особенности это касается подарков, которые складируются в жилище и буквально лежат мертвым грузом. Медиум также советует перед покупкой какой-либо вещи спросить у человека, что ему необходимо.

«Любая ненужная вещь несет негативную карму, а полезная — позитивную. Даже приобретая что-то для себя, задайте себе вопрос: что вам даст эта вещь? Если она вам действительно жизненно необходима, то покупайте ее», — отмечает Анна Гехман.

Как утверждает специалист, в беспорядке люди теряют жизненно важную энергию. Поэтому экстрасенс рекомендует не затягивать с генеральной уборкой, чтобы позитивные перемены как можно скорее ворвались в вашу жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя носить в кошельке для финансового благополучия.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
73.48
0.09 86.48
-0.03
ТОП-6 пар знаков зодиака, у которых рождаются гениальные дети

Последние новости

20:06
ТОП-6 пар знаков зодиака, у которых рождаются гениальные дети
20:03
Валерия показала, как вместе с Пригожиным нянчит полугодовалую внучку
19:47
Яркий оргазм ищи в тазовом дне: фитнес-тренер дала советы по улучшению качества секса
19:42
Стала известна личность устроившего смертельное ДТП в Кабардино-Балкарии
19:41
Лайфхак от Комаровского: как сделать эффективный антисептик для рук дома
19:33
Житель Кабула описал ситуацию после прихода талибов: «Народ не боится»

Сейчас читают

Гимнастка Солдатова показала фото в майке без лифчика
Появилось видео последствий крушения Ил-112В в Подмосковье
В МИД РФ заявили о беспардонных обращениях НАТО к ОДКБ
ТОП-3 знаков зодиака, представителей которых ждет успех в ближайшие 10 лет
Стали известны имена экипажа разбившегося Ил-112В в Подмосковье

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака