Стало известно, как проходит восстановление МакSим по «схеме Бабкиной»

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Карина Исхакова
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Артистка идет на поправку и даже выходит на прогулки.

Стало известно, как проходит восстановление МакSим по «схеме Бабкиной»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Певица МакSим, которую десять дней назад выписали из больницы после полуторамесячной комы, готовится снимать швы. Артистка длительное время находилась в реанимации в состоянии медикаментозного сна, была подключена к аппарату ИВЛ и ЭКМО. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, исполнительница хита «Мой рай» вернулась домой, где проходит реабилитацию по «схеме Бабкиной». На схожесть плана восстановления после пневмонии обратили внимание журналисты KP.RU.

После трахеостомии (рассечение передней стенки трахеи — Прим.ред.) голосовые связки певицы в порядке. Тем не менее организму артистки требуется длительное восстановление. По словам ее менеджера Маргариты Соколовой, Максимовой пока нельзя петь и летать на самолетах.

Сейчас МакSим нужен покой и тщательный уход. Знаменитость пока не выходит из дома. Врачи приезжают к ней сами. Помимо медикаментозного лечения, которое получает Марина Максимова, она дышит увлажненным воздухом и делает специальную гимнастику для легких, сообщает сайт KP.RU. Артистка стремительно идет на поправку, она может самостоятельно передвигаться. Звезда российского шоу-бизнеса даже выходит на прогулки, но пока только по террасе своего дома.

Известно, что знаменитость в последний месяц проходила лечение в городской больнице № 52. До этого артистка находилась в частной клинике. Ходили слухи, что организован сбор для оплаты лечения Максимовой. Маргарита Соколова опровергла информацию.

«Если кто не знает — государство лечит больных бесплатно. Я честно вообще не понимаю — почему такие вопросы возникают?! В платных клиниках лечат платно. Артистка одна из самых гастролируемых артистов. Она способна оплатить себе лечение платное, когда это необходимо. Мы не устраивали никаких сборов», — категорично высказалась менеджер певицы.

Тем не менее мошенники, желающие разбогатеть на имени артистки, не дремлют. Сейчас они распространяют ложную информацию о предстоящих концертах МакSим. Но пока певица полностью не восстановится, о выступлениях и гастролях не может быть и речи. Если состояние здоровья артистки позволит, она все-таки появится на «Золотом граммофоне». Ее композиция «Спасибо» бьет все рекорды в хит-парадах.

Пока рано загадывать, когда певица снова будет радовать своих поклонников новыми хитами. Длительность восстановления каждого человека зависит от разных факторов, в том числе тяжести заболевания и хронических недугов. Тем не менее врачи дают примерные прогнозы. Как писал 5-tv.ru фониатр оценила шансы МакSим петь после полуторамесячной комы.

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