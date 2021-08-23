Арзамасова показала видео выписки с малышом из роддома: «Домой»
Актриса родила первенца от фигуриста и продюсера Ильи Авербуха 14 августа, и все это время находилась под присмотром медиков.
Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova
Актриса Лиза Арзамасова выписалась из роддома и показала трогательные кадры этого события. Муж звезды фигурист и продюсер Илья Авербух в минувшие выходные забрал ее с ребенком, как только прилетел в Москву из Нижнего Новгорода.
«Домой», — подписала видео Арзамасова в сторис на своей странице Instagram.
На кадрах счастливая молодая мама светится от радости, а ее супруг, которому вручают малыша, преисполнен нежности.
Авербуху пришлось улететь по работе в Нижний Новгород сразу после рождения ребенка. Там он готовил концерт к 800-летию города, однако сейчас он наконец может взять младенца на руки.
«14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 граммов и ростом 53 сантиметра. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно!» — поделилась актриса подробностями о малыше на днях.
Ранее 5-tv.ru псал о том, что утаила беременная Лиза Арзамасова перед родами.
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