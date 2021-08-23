Арзамасова показала видео выписки с малышом из роддома: «Домой»

Актриса Лиза Арзамасова выписалась из роддома и показала трогательные кадры этого события. Муж звезды фигурист и продюсер Илья Авербух в минувшие выходные забрал ее с ребенком, как только прилетел в Москву из Нижнего Новгорода.

«Домой», — подписала видео Арзамасова в сторис на своей странице Instagram.

На кадрах счастливая молодая мама светится от радости, а ее супруг, которому вручают малыша, преисполнен нежности.

Авербуху пришлось улететь по работе в Нижний Новгород сразу после рождения ребенка. Там он готовил концерт к 800-летию города, однако сейчас он наконец может взять младенца на руки.

«14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 граммов и ростом 53 сантиметра. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно!» — поделилась актриса подробностями о малыше на днях.

Ранее 5-tv.ru псал о том, что утаила беременная Лиза Арзамасова перед родами.