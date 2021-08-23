Слишком простой и скромный прием Меркель на Украине удивил Германию

В рамках «прощального» визита канцлер Германии Ангела Меркель после России посетила Киев, где ее встретили достаточно холодно, об этом пишет в Twitter немецкий журналист Йорг Бланк.

«Будничный прием канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать», — сообщил представитель СМИ.

Бланк выложил в соцсети видео из аэропорта Киева. Из кадров, которые публикует NEWS.RU, следует, что на встречу «высокой» гостьи не соизволили приехать первые лица украинской политики, включая планировавшего ранее почтить присутствием киевского градоначальника, он обязан быть на поле согласно протоколу. Кличко не смог преодолеть заслон из охранников из-за того, что его не оказалось в списке встречающих.

Немецкая пресса предположила, что столь «будничная» обстановка вызвана сменой политических предпочтений украинского главы.

«Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Меркель проводит неадекватную политику в отношении России. Означает ли это, что Киев делает ставку на „зеленых“ в следующем федеральном правительстве?» — озадачился немецкий журналист.

Как ранее писал 5-tv.ru, Меркель призвала провести встречу в «нормандском формате» в ближайшее время.