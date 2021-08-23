Бабушка убитой в Тюмени Насти Муравьевой сказала, что девочку могли пытать током

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 022

По версии следствия, жестоко расправиться с малышкой мог серийный маньяк. Семья убитой девочки объявила сбор средств на ее похороны.

Фото, видео: Depositphotos / Annette Riedl-1; 5-tv.ru

Бабушка убитой в Тюмени девятилетней Насти Муравьевой рассказала, что родных до сих пор не вызывали на опознание тела. Также у пожилой женщины есть сведения, что внучку перед смертью, возможно, пытали током.

«На опознание не приглашали, не знаем, когда похороним… Ничего мне неизвестно… Ну сказали, что нашли, рот был скотчем заклеен и руки. Еще говорят, что током пытали», — рассказала Татьяна Кукарская 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что дядя убитой девочки Андрей Муравьев умер возле стихийного мемориала племянницы. По свидетельствам очевидцев, мужчина упал и ударился головой. Также стало известно, что семья Насти Муравьевой открыла сбор денежных средств на похороны девочки и ее дяди.

19 августа в тюменском районе Лесобаза, вблизи АЗС, было найдено расчлененное тело девочки. Следственный комитет РФ подтвердил, что останки принадлежат пропавшей полтора месяца назад Насте Муравьевой. Причина смерти школьницы устанавливается. По одной из версий, напасть на ребенка мог педофил, проживающий с ней в одном доме.

Как рассказывал 5-tv.ru, в убийстве Насти Муравьевой из Тюмени заподозрили серийного маньяка: за последние 20 лет в городе пропали девять детей. В то же время бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин заявил, что пропажи и убийства детей — дело рук одного человека.

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